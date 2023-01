În septembrie, Mioara Roman a suferit o intervenție chirurgicală, a fost operată la șold. Totul se întâmpla după ce în august, fosta soție a lui Petre Roman s-a împiedicat și a căzut foarte rău. „Mama nu mai are echilibrul pe care-l avea. Într-o fracțiune de secundă, s-a împiedicat și s-a lovit foarte rău, chiar dacă a primit ajutor imediat. Ne-am speriat foarte rău.

Din fericire, doctorii mi-au spus că a avut un înger și Dumnezeu a fost lângă ea pentru că nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier. Are doar niște leziuni externe destul de serioase, pentru care va face recuperare. Este conștientă, lucidă, cooperantă”, povestea la vremea respectivă Oana Roman.

Acum, la începutul lui 2023, Oana Roman recunoaște că anul care a trecut nu a fost unul ușor pentru ea, mai ales că mama ei s-a confruntat cu multe probleme medicale. „A fost un an cu de toate. A fost un an nebun, cel puțin a doua parte a anului a fost înfiorător de grea pentru mine. A trecut mama prin foarte multe momente grele și la limită. Chestia asta m-a epuizat foarte tare psihic.

Toată lumea a fost lângă mine, dar astea sunt lucruri pe care doar eu am putut să le duc, din păcate. Dumnezeu a lucrat… am avut niște doctori fabuloși, care au tratat-o cu toate problemele pe care le-a avut pe rând impecabil. Oamenii de la centrul unde a stat până am dus-o la recuperare au salvat-o la propriu de două ori”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Întrebată care e acum starea de sănătate a Mioarei Roman, Oana a dezvăluit că mama ei se simte bine, face multă recuperare pentru a-și reveni. „Mama este OK, este OK. A fost foarte greu după operația la șold. Foarte multă lume mi-a spus: Ai grijă că după astfel de operații, mulți rămân la pat și nu își mai revin.

Mama a avut o ambiție incredibilă, încât ajungea să facă două ore de kinetoterapie pe zi, ceea ce la 82 de ani, în condițiile în care are și probleme cognitive, este absolut fabulos. S-a luptat efectiv să nu rămână la pat. Eu am făcut tot ce am putut ca să îi ofer posibilitatea să aibă această recuperare în modul cel mai profesionist. E foarte importantă kinetoterapia”, a mai spus vedeta.

Ce probleme de sănătate are Mioara Roman

Invitată acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, Oana Roman a spus despre mama ei că are destule probleme de sănătate. „Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme care țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege.

A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale. Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în direct la PRO TV.

