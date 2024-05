Regina și-a vizitat soțul, sâmbătă, 27 ianuarie, în a doua zi a internării suveranului la London Clinic, un spital privat, situat în cartierul înstărit Marylebone, unde au fost îngrijiţi, în trecut, prinţul consort Philip, dar şi preşedintele american John F. Kennedy sau actriţa Elizabeth Taylor.

Camilla a sosit la intrarea din spate a spitalului, cu un automobil marca Audi negru, către prânz, potrivit Sky News.

Regele „se simte bine”, după ce a fost supus procedurii la unitatea privată vineri dimineață, le-a spus Camilla oamenilor aflați în spital.

