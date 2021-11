Cum se simte Valentina Pelinel la două săptămâni de la operația la picior: „Am reușit să elimin o cârjă”

În urmă cu 8 ani, Valentina Pelinel a suferit un accident la schi, iar recent a trecut printr-o operație de ligament. Fiind o femeie foarte activă, soția lui Cristi Borcea a avut nevoie de această intervenție. Valentina Pelinel se simte mult mai bine și este în proces de recuperare. După intervenție a fost nevoită să meargă în două cârje, dar acum a renunțat la una dintre ele, căci tratamentul dă roade.

Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a mărturisit că face recuperare în fiecare zi. „Sunt recunoscătoare și vă mulțumesc pentru toate mesajele voastre de încurajare. În momente grele, susținerea comunității pe care am adunat-o aici, împreună, contează enorm.

La două săptămâni de la operația de ligament încrucișat, cu ajutorul unui program de recuperare zilnic și multă ambiție și determinare, am reușit să elimin o cârja. Și sunt bucuroasă să împărtășesc cu voi această veste bună”, a mărturisit Valentina Pelinel care în tot acest timp s-a bazat pe soțul ei.

Cristi Borcea a fost alături de soție, mai mult decât atât, el a avut grijă ca aceasta să fie tratată de cei mai buni specialiști. „Soțul meu mă susține din toate punctele de vedere. Și, de asemenea, întreaga familie și prietenii mei, cât și cei virtuali. Sunt binecuvântată să am alături de mine oameni minunați care îmi fac viața frumoasă și perioada de recuperare mai ușoară. Ill be back, no worries:) (n.r.: Stați fără nicio grijă, mă voi întoarce!)”, a declarat acum câteva zile Valentina Pelinel pentru CIAO.RO.

„Viața lângă el nu este niciodată plictisitoare”

Fostul fotomodel are numai cuvinte de laudă la adresa soțului ei. Valentina Pelinel a mărturisit cum funcționează relația lor și pe ce se bazează. Respectul și încrederea sunt primordiale în relația lor. Ea mai vorbește și de calitățile pe care Cristi Borcea le are. „Învăț alături de el ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative, viața lângă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, să o facă să se simtă cea mai iubită din lume. Noi suntem parteneri și prieteni în această relație, iubiți și soți și de aceea echilibrăm mereu lucrurile. În afară de iubire, este vorba de respect între noi și de o foarte bună comunicare.

Ne-am dorit să fim împreună și ne-am asumat relația noastră. Provocările prin care am trecut ne-au făcut mai puternici și mai uniți. Fericirea înseamnă și adaptarea la personalitatea celuilalt, dar și libertatea pe care o acorzi din dorința comună de a avea un partener de nădejde lângă tine în această călătorie numită căsnicie”, a ținut să precizeze Valentina Pelinel pentru sursa mai sus menționată.

