„Sunt foarte ok. Am avut o operație de ligament încrucișat anterior și sunt cu piciorul în orteză, mi-e un pic greu să mă mișc. Acum 8 ani mi-am franjurat ligamentul într-un accident la schi și mi-a fost bine 8 ani, am făcut sport, am dus două sarcini și gemelare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Între timp s-a rupt, cum era de așteptat, pentru că eu sunt o persoană activă, fac mult sport, am făcut și sporturi de contact. A trebuit să fac această operație, pentru că nu pot să fiu o persană sedentară.

Vreau să mă mișc, vreau să fac sport la nivelul la care am făcut până acum și pentru asta era necesară operația”, a spus Valentina Pelinel, la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Merg trei-patru săptămâni în cârje, am orteza pe picior, dar am început deja recuperarea. Soțul meu mi-a adus cei mai buni specialiști, cu care a lucrat la Dinamo. Am încredere că știu ce fac”, a mai spus soția lui Cristi Borcea.

