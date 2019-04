Cum și-a cunoscut Ileana Stana Ionescu soțul. „Alea au înghețat”

Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a peste 60 de ani, actrița Ileana Stana Ionescu a încântat spectatorii români interpretând sute de personaje de film și teatru. Născută pe 14 septembrie 1936, la Brad, Hunedoara, Ileana Stana Ionescu a debutat ca actriţă la vârsta de 19 ani, la Teatrul de Stat din Reşiţa, cu rolul Agnes în „Şcoala femeilor”, de Molière.

„Am jucat de toate, de toate şi pentru toţi. Și pentru teatru de copii. Ce să spun? Am avut o şansă nebună, au avut o generozitate din punctul ăsta de vedere nemăsurată, pentru că am avut ocazia să fac tot felul de drăcii. Şi dincolo de drăcii, şi lucruri foarte speciale şi serioase. Adică am avut ocazia să joc mult. Mult şi de toate!”, a declarat actrița la Digi24.

În cadrul aceluiași interviu, Andrei Ionescu, soţul Ilenei Stana Ionescu a povestit cum și-a cunoscut soția. „Când au venit rudele ei din Italia, eu tocmai jucam un spectacol pus de Andrei Şerban, în care jucam un pictor, dar eram criminalul de fapt: dar eram fără păr, fără sprâncene, hidos, ce să vă mai spun. Şi a adus rudele la teatru. Şi au întrebat-o „Când apare, dragă, bărbată-tu?” şi zice: „Uite, ăsta este!” S-a făcut o linişte totală. Alea au înghetat. Nu mă ştiau pe mine, nu mă cunoşteau. Şi mă rog, au plecat după spectacol, eu rămânând să mă demachiez, să mă duc mai târziu. Şi când m-am dus şi eu şi am bătut la uşă, zice: „Ce căutaţi?”. Zic: „Pe Ileana o caut!” ”Auzi, Ileana, vezi că te cată un domn!” „Hai dragă, ăsta e bărbatul meu!” „Asta e bărbatul tău?!” „Aaaau!!! Noi ne-am speriat că e aşa bătrân şi urât!” Şi eu eram frumos, evident”.

Hotărâtă pe scenă, actriţa a fost hotărâtă şi în viaţa personală. Ea a fost cea a adresat cererea în căsătorie. „Pentru că eram un celibatar convins”, a spus soțul actriței.

„Nu, dar a fost un moment cu nu ştiu ce spectacol de te am cerut de bărbat, pentru că trebuia să mă mărit, „Şcoala femeilor” se numea. Nu mai ţin minte, tata. Important e că te- am cerut şi te-am luat”, a adăugat Ileana Stana Ionescu.

