De Alina Manolache,

Primarii sunt printre cei mai vizibili politicieni în pandemia COVID-19. Ei apar frecvent pe net și la televiziuni, contractele de publicitate din bani publici sau ”de producție TV”, cum sunt numite acestea, ajutându-i să fie ”agreați” de multe posturi.

Printre cei mai expuși mediatic sunt doi opozanți politici, Robert Negoiță, primarul de la Sectorul 3 și Dan Cristian Popescu, viceprimarul de la Sectorul 2.

”Angajații Departamentului de Comunicare de la Primăria Sectorului 3 îi fac fotografii și clipuri de promovare viceprimarului PNL de la sectorul 2, Dan Cristian Popescu. Omul de legătură este fostul președinte al Clubului Dinamo, Alexandru David, un apropiat al familiei Negoiță, dar prieten și cu Dan Cristian Popescu”, a spus, pentru Libertatea, unul dintre angajații de la Primăria Sectorului 3.

Sursa ziarului a precizat că „În fiecare zi, subordonații lui David pleacă din Primăria Sectorului 3, cu mașini de la sectorul 3, pentru a merge cu vicele de la sectorul 2 prin Piața Obor, pentru a-i face acestuia poze și filmări. Totul e cu aprobarea primarului de la sectorul 3, Robert Negoiță. ”

Popescu: „Nu știu cine face poze în Piața Obor”

Dan Cristian Popescu a declarat (1) că el își face singur pozele. După care a spus (2) că îl fotografiază prietenii. Apoi a afirmat (3) că sunt angajații de la Primăria Sectorului 2, de la Comunicare.

Recomandări Cum ar putea o boală genetică rară să ofere soluții în lupta cu COVID-19. Rezultatele vor apărea în câteva săptămâni

”Clipurile, fotografiile mi le fac și eu singur”, a zis viceprimarul PNL de la Sectorul 2, cel care încearcă să devină candidatul partidului de guvernământ la localele amânate de COVID-19.

-Vă filmați singur?

–-Da, toate live-urile mi le fac singur. Dar avem Departamentul propriu de Comunicare.

Angajați de la 3 nu pot să spun că nu mi-au făcut, pentru că nu știu cine lucrează la 3 și nu știu cine face poze în Piața Obor. Dan Cristian Popescu, viceprimar PNL Sector 2:

-Până la urmă cum stau lucrurile, domnule Popescu? Cine vă face filmările și reclama?

-Eu nu am chemat pe nimeni de la sectorul 3 să-mi facă poze gratuit sau pe bani. Sunt colaboratori de-ai mei, prieteni de-ai mei.

„Suntem dinamoviști amândoi”

-Insistăm, există mărturii că, deși angajat la Sectorul 3, Alexandru David se ocupă de consilierea dumneavoastră în ceea ce privește imaginea. Este corect?

-Am mai discutat cu el, dar nu e vorba de un contract.

Recomandări Primăria din Dragomirești Vale, achiziție de pandemie. Gazon de fotbal mai scump decât la Arena Națională. Reacția primarului

-Dar o colaborare există, nu?

-Suntem amici, ca dinamoviști amândoi.

-Dar dumnealui este angajat la Comunicare, la Sectorul 3, și părea foarte ciudat.

-Nu, nu, nu. Legătura e Dinamo, zona sportivă.

-Nu vă deranjează că e și consilierul domnului Negoiță, care-i la PSD?

-Nu, de ce? Nu, nu. Am discutat mai mult pe temele legate de sport și de Dinamo. Nu am un contract, am discutat legat de refacerea vechiului stadion.”

Prietenul Alexandru David: ”Singura colaborare pe care o am cu Dan Cristian Popescu e că e prietenul meu”

Angajat la comunicare la Sectorul 3 și fost președinte al Dinamo, Alexandru David a insistat pe relația de amiciție pe care o are cu viceprimarul sectorului 2.

Nu am o colaborare cu el (n.r. Dan Cristian Popescu), avem discuții amicale, ne învârtim oarecum în aceeași lume. Dar nu avem o relație contractuală, nu sunt angajat. Alexandru David, angajat la PS3:

– Nu i-ați dat nici sfaturi legate de imagine sau de comunicare?

– Nu, am discutat despre viață. Nu îi dau eu sfaturi lui Cristi Popescu, că are echipa lui, știe ce are de făcut. Și, oricum, eu nu mă plimb prin Piața Obor. Din motive obiective, nu cred că le-ar face plăcere nici dinamoviștilor de pe acolo să mă întâlnească.

Recomandări Disperarea unei paciente cu COVID-19, internată de o lună în Piatra Neamț: “Nu mai vrem să stăm în spitalul-pușcărie. Pe cine va interesa sănătatea noastră mintală?”

– Bun, deci susțineți că relația cu Dan Cristian Popescu este de pură amiciție și nu i-ați oferit niciodată consiliere de imagine?

– În măsura în care niște discuții amicale între doi oameni care se cunosc și sunt prieteni le puteți interpreta ca servicii… Dar, repet, nu există contract, nu am relații contractuale, e un prieten. E ca și cum discut cu dumneavoastră. Dacă ați fi amica mea și m-ați întreba ce cred despre viață, v-aș spune.

Robert Negoiță: „Serios?! Nu știu nimic de treaba asta”

„Dacă e în afara programului, nu mi se pare nici moral, nici legal să mă bag eu atâta vreme cât nu încalcă legea. Fiecare răspunde de ce face după închiderea programului. Au obligația să respecte legea, atât în timpul programului, cât și după. Un angajat al unei instituții publice trebuie să fie într-un fel”, a declarat primarul sectorului 3.

Acesta a adăugat că va cerceta situația pentru a afla adevărul. A doua zi a spus ca angajații săi au negat informația și nu are ce sa mai cerceteze.

Viceprimarul sectorului 2, campanie cu elemente din Star Trek

Înainte de criza generată de coronavirus, Dan Cristian Popescu pornise o campanie alertă de promovare outdoor și în presă, pentru a deveni candidatul PNL la primăria de sector.

În toate cartierele apăruseră afișe pe care scria „ De ce Popescu?”, iar literele folosite aminteau de seria Star Trek, al cărei fan s-a declarat.

Viceprimarul are și o emisiune săptămânală la Canal 33, cu nume electoral: „Alegerea lui Popescu”. El a trecut de la PNL la PNȚCD, la Forța Civică, la PDL și, prin fuziune, a ajuns din nou în PNL.

Cine este ”veriga dinamovistă”, Alexandru David

Alexandru David a fost președintele Dinamo, echipă finanțată de Ionuț Negoiță, fratele lui Robert Negoiță, până în martie 2019. După ce și-a dat demisia de la Dinamo, fiind puternic contestat de către suporteri, Alexandru David s-a angajat la Primăria Sectorului 3 pe postul de referent la Departamentul de Promovare Instituțională.

Fratele lui Alexandru David este și el angajat la una dintre societățile primăriei și se ocupă de marketing David a fost și directorul Ring, ziarul familiei Negoiță, închis în 2016.





Citeşte şi:

O educatoare româncă din Stockholm explică schimbările din țara nordică, unde școlile nu au fost deloc închise: „N-ai voie să ții copilul acasă mai mult de 14 zile”

Disperarea unei paciente asimptomatice cu COVID-19, internată de o lună în Piatra Neamț: “Consumăm resurse care pot fi folosite în alte cazuri grave”

GSP.RO Ioan Andone, detalii îngrijorătoare din Spania: „E groaznic ce e aici. Să fie fericiți cei din România”

HOROSCOP Horoscop 24 aprilie 2020. Taurii privesc cu multă încredere spre viitor