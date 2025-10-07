Pelerinii, sfătuiți să își aducă haine groase

Reprezentanții Arhiepiscopiei recomandă pelerinilor să-și aducă îmbrăcăminte groasă, căciulă și fular, pelerină de ploaie, o umbrelă, dar și apă, ceai, gustări și medicamentele de care știu că ar putea avea nevoie.

În Moldova, în următoarele zile, valori termice vor fi apropiate de cele normale. Deși vor fi mici oscilații ale temperaturilor diurne, regimul termic nu se va modifica semnificativ, astfel media va fi cuprinsă între 14 și 16 grade Celsius.

În intervalul 7-9 octombrie va ploua în toată regiunea și se vor acumula cantități de apă însemnate, apoi doar trecător vor mai fi ploi slabe, cu precădere în nordul zonei.

Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, iar ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări, se arată în prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), pentru săptămâna 13-19 octombrie 2025.

Manifestările încep pe 8 octombrie

Manifestările prilejuite de hramul Sfintei Parascheva încep miercuri, 8 octombrie, la Iași, când, la ora 6.00, este programat Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, urmat de plecarea procesiunii cu sfintele moaște.

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva va avea loc între 8 și 15 octombrie la Iași, conform anunțului făcut joi de reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Evenimentul religios, considerat cel mai mare pelerinaj ortodox din estul Europei, atrage anual mii de credincioși, conform Agerpres.

O noutate importantă pentru acest an este prezența moaștelor Sfântului Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic pe 11 octombrie. Credincioșii vor avea astfel ocazia să se închine la două sfinte moaște.

Racla cu sfintele moaște va fi expusă inițial în curtea Ansamblului Mitropolitan, urmând să fie mutată în interiorul catedralei când fluxul de pelerini va putea fi gestionat mai ușor. Slujba principală va avea loc pe 14 octombrie, de Sfânta Parascheva.

În această perioadă, Iașiul devine centrul atenției pentru credincioșii ortodocși și catolici din țară și străinătate. Deși se anticipează un număr mai mic de pelerini, autoritățile din Iași sunt pregătite pentru un aflux semnificativ de vizitatori între 11 și 15 octombrie.







