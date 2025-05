„Eu fac parte din cei care nu își vor țara înapoi, eu vreau ca țara să meargă înainte”, a declarat el, după ce a votat.

Cel mai iubit dintre căpșunari, despre implicarea diasporei în alegerile din România

Cunoscut în Spania ca autorul cărții „Cel mai iubit dintre căpșunari”, Marius Trașcă a parcurs un drum lung de la împărțitul de pliante și munca pe șantier, până la a deveni proprietarul unei frizerii.

Deși trăiește în străinătate de aproape două decenii, Marius rămâne profund conectat cu țara sa natală și vorbește despre importanța participării la vot a diasporei.

„Am votat de fiecare dată, am fost și la proteste, și cu campania rezist, am fost mereu la ambasadă. Nouă ne pasă, chiar dacă nu pare, chiar dacă în țară se zice că am plecat și am uitat de România, nu este adevărat”, spune românul.

Întrebat despre calitățile pe care ar trebui să le aibă viitorul președinte al României, Marius răspunde: „Trebuie să aibă o minte sclipitoare, să fie președintele tuturor, nu doar a unei părți, să nu uite diaspora, pentru că și noi suntem cetățeni români, nu suntem niște cifre, nu doar procente”.

Deși s-a adaptat vieții din Spania, Marius Trașcă încă simte o puternică legătură emoțională cu România.

El descrie sentimentul de dor ca fiind „continuu”, adăugând: „Orice te-ar face pe moment fericit în altă țară mereu îți aduce aminte de puținul de acasă”.

Perspective asupra întoarcerii în țară

Marius crede că puțini români din diaspora se vor întoarce definitiv în țară, indiferent de rezultatul alegerilor.

„E greu să te întorci, mulți spun asta pentru că îi frământă patriotismul. Își iubesc țara și au tendința de a se întoarce”, explică „cel mai iubit dintre căpșunari”.

Deși trăiesc și muncesc în străinătate, mulți dintre români rămân profund implicați în viața politică și socială a României, visând la o țară care să îmbine valorile tradiționale cu standardele de viață occidentale.

Biroul Electoral Central (BEC) a încheiat numărătoarea oficială a voturilor de la alegerilor prezidențiale, turul 2, din 18 mai 2025. Nicușor Dan este noul președinte al României după ce a obținut 53,6% din voturi, adică 6.168.642 de voturi față de 5.339.053 voturi pentru George Simion (46,4%).

