Un turist de 55 de ani a suferit un stop cardio-respirator

Salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, au intervenit pe 27 decembrie 2025, în urma unui apel de urgență care anunța că un bărbat de 55 de ani, aflat pe traseul Fântâna lui Botorog – Poiana Zănoaga din Masivul Piatra Craiului, suferise un stop cardio-respirator. Din păcate, bărbatul nu a putut fi salvat, în ciuda eforturilor echipei de salvare.

Potrivit unui comunicat al Serviciului Salvamont Zărnești, o echipă formată din trei salvatori, dintre care doi paramedici, a ajuns la locul incidentului în aproximativ 10 minute. În paralel, a fost solicitat și sprijin aerian de la unitatea din Brașov, iar un medic de urgență a fost transportat în apropierea zonei.

„În ciuda tuturor eforturilor depuse, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului al cărui trup neînsuflețit a fost dus la Fântâna lui Botorog, de unde a fost preluat de către IML și Poliția Orașului Zărnești”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești.

Doi tineri s-au răsturnat cu un ATV în Masivul Parâng

Tot sâmbătă, echipele Salvamont din Gorj au intervenit pentru a acorda ajutor medical de urgență unor tineri de 20 și 21 de ani, care au suferit răni grave după ce s-au răsturnat cu un ATV în Masivul Parâng. Ambii au fost stabilizați și transportați la spital cu două ambulanțe Salvamont.

„Cele două persoane au suferit traumatisme grave, au avut pierdere a stării de conștiență și, după ce au fost stabilizate și imobilizate, au fost transportate la spital, în regim de maximă urgență”, a informat Salvamont Gorj.

Potrivit aceleiași surse, intervenția a fost realizată de salvatorii aflați în serviciul de tură operativă la Baza Salvamont Rânca. Aceasta a fost a patra intervenție a zilei pentru echipa din Gorj.

Alte intervenții în județele Neamț și Argeș

Sâmbătă, salvamontiștii din Neamț și Argeș au avut mai multe misiuni dificile. În Masivul Ceahlău, echipele din Neamț au intervenit în urma unui apel la 112 pentru a salva un bărbat cu fractură la un picior, accidentat în zona vârfului Toaca. Două echipe de salvatori au reușit să acorde primul ajutor și să transporte victima în siguranță.

În județul Argeș, echipa Salvamont din Baza Voina a fost solicitată să intervină în cazul unui bărbat de 55 de ani care a alunecat pe gheață și a suferit o posibilă fractură la picior.

După o evaluare rapidă, piciorul i-a fost imobilizat, iar victima a fost transportată cu o ambulanță Salvamont până la întâlnirea cu ambulanța SMURD, care l-a dus mai departe la spital pentru investigații suplimentare și tratament.

Avertizări meteo de viscol și ninsori valabile până pe 29 decembrie

Meteorologii au emis avertismente pentru condiții meteo dificile, valabile de sâmbătă, 27 decembrie, până luni, 29 decembrie. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vor fi viscol, ninsori și ghețuș în multe zone ale țării.

Un cod portocaliu de vânt puternic va intra în vigoare pe 28 decembrie, la ora 02.00, și va dura până pe 29 decembrie, ora 10.00. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, vântul va atinge viteze de 110-130 km/h, însoțit de ninsori viscolite care vor reduce vizibilitatea sub 50 de metri.

„Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, vântul va sufla tare cu rafale de 70-90 km/h, iar în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, de 90-100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă”, a transmis ANM.

În aceste condiții, autoritățile avertizează asupra pericolului ridicat pe traseele montane și recomandă turiștilor să evite deplasările în zonele afectate pentru a preveni accidentele.

Este esențial ca toți cei care aleg să petreacă timpul în natură să respecte indicațiile salvatorilor montani și să fie echipați corespunzător.

