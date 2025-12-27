Care a fost cel mai frumos moment din viața Mirabelei Grădinaru

Pentru Mirabela Grădinaru, cele mai frumoase momente au fost clipele în care au venit pe lume cei doi copii ai familiei. Partenera de viață a lui Nicușor Dan a dezvăluit, cu lacrimi în ochi, că un alt moment extrem de fericit a fost atunci când fiica lor, Aheea a ridicat pentru prima dată mâna după o jucărie.

„Aș spune categoric momentele în care s-au născut copiii, dar și momentul în care Aheea a ridicat prima dată mâna după o jucărie a fost foarte emoționant. Eram alături de Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea, fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest și evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a mărturisit Mirabela Grădinaru la Digi 24, cu lacrimi în ochi.

Mirabela Grădinaru a dezvăluit cel mai dur moment trăit vreodată

După ce a mărturisit care a fost cel mai frumos moment, partenera de viață a lui Nicușor Dan a fost întrebată și care a fost cel mai dur moment din viața ei. Moartea tatălui și ultimele clipe din viața omului care i-a fost mereu alături au fost o adevărată provocare.

Totul s-a petrecut într-un spital din Vaslui, acolo unde tatăl acesteia era în comă.

„Cel mai dur moment a fost când am mers într-un spital din Vaslui și tatăl meu era în comă și nu am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a dezvăluit Mirabela Grădinaru, în timpul emisiunii.

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a povestit una dintre cele mai frumoase amintiri alături de tatăl său

Una dintre cele mai frumoase amintiri cu tatăl său s-a petrecut chiar în București. Atâta Prima Doamnă, cât și tatăl ei au terminat studiile în Capitală. Mirabela Grădinaru a lucrat încă din studenție și a ales un job care să îi permită să meargă zilnic la facultate.

La puțin după ce a absolvit facultatea, partenera de viață a lui Nicușor Dan și-a invitat părinții în vizită. L-a dus atunci pe tatăl său în vizită la Facultate de Construcții, acolo unde terminase el studiile și s-au bucurat împreună de toate amintirile pe care acesta le-a depănat din vremea studenției sale.

„După ce am terminat facultatea, i-am invitat pe părinții mei în București. Stăteam într-o mansardă de lângă Parcul Carol. Au venit și au petrecut câteva zile cu mine și pe tata l-am dus la Facultatea de Construcții acolo unde terminase studiile și am mâncat împreună la o cantină din zonă. Acolo ne-a depănat amintiri”, a mărturisit, emoționată, Mirabela Grădinaru, în timpul interviului.

Crăciunul în familie, un moment plin de emoție pentru Mirabela Grădinaru

Partenera de viață a lui Nicușor Dan a vorbit și despre sărbătorile copilăriei. Atunci când era mică, la Vaslui, tatăl său era cel care se asigura că frații știu toate colindele.

Tot el era responsabil să cumpere bradul și să-l împodobească alături de copii. Se asigura că toți știu ce au de făcut și organiza momentul perfect, așa cum a povestit chiar Mirabela Grădinaru, în timpul interviului.

„Am avut o copilărie foarte frumoasă (…) sărbătorile le petreceam cu părinții și bunicii. De brad se ocupa tatăl nostru. El era cel care ne organiza pe noi copiii să împodobim bradul. Pe tata l-am pierdut cu mulți ani în urmă. În perioada sărbătorilor de iarnă, tatăl meu iubea foarte mult obiceiurile și ne reamintea că putem să colindăm bunicii, ne cânta colinde. Mergeam cu colindul în familie, chiar și pe la 13 ani îmi colindam bunicii și mătușile”, a mărturisit ea, în timpul interviului.

