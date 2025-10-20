Suma plătită pentru achiziționare și renovare

Cei doi au cheltuit circa 100.000 de dolari australieni (aproape 55.646 euro) pentru achiziționarea și renovarea autobuzului, reușind să finalizeze proiectul în doar trei luni, relatează Daily Mail.

„Am renovat autobuzul în trei luni. Aceasta a inclus îndepărtarea manuală a vopselei și revopsirea, înlocuirea tuturor garniturilor de la geamuri, precum și renovarea completă a interiorului.

Am instalat și montat rezervoare de apă din oțel inoxidabil, am efectuat lucrări de electricitate și instalații sanitare, am montat mobilier, am construit un spațiu pentru duș și toaletă”.

Autobuzul, un model Leyland Atlantean din 1966, este descris de cuplu drept un vehicul unic în lume, complet funcțional, care oferă un interior elegant, mobilat cu piese vintage și elemente personalizate.

„Ne-am îndrăgostit de autobuz și am vrut să călătorim și să locuim în el. Este un sentiment minunat să poți călători în locuri frumoase și să-ți iei casa cu tine”, a spus Kim, în vârstă de 60 de ani.

Cuplul a decis să vândă locuința pe roți

După doi ani de călătorii, Kim și Ted sunt gata pentru o nouă provocare și au decis să vândă casa lor pe roți, pentru 129.000 de dolari australieni (aproape 72.534 euro).

„Trăirea în autobuzul nostru etajat de lux a fost foarte distractivă – ne-am surprins cât de repede ne-am adaptat”, a adăugat Kim.

Vehiculul este complet mobilat și pregătit pentru noii proprietari. Deși cuplul afirmă că autobuzul lor este unic, nu este prima dată când un vehicul de acest tip este transformat în locuință.

Un cuplu din Illinois, SUA, a transformat un autobuz școlar într-o casă mobilă confortabilă, după patru ani de muncă și investiții considerabile. Potrivit Autoevolution, Maddy și Zach au cumpărat un autobuz Blue Bird din 2008 în 2020, cu scopul de a călători prin Statele Unite.

