Polițiștii din Cluj au efectuat percheziții la casa bărbatului

Polițiștii din Cluj au efectuat o percheziție într-un caz de delapidare, potrivit Actualdecluj.ro. Un curier de 22 de ani este suspectat că ar fi însușit bani și ar fi manipulat colete, provocând un prejudiciu de 38.000 lei companiei.

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Cluj împreună cu criminaliști și jandarmi au descins la domiciliul suspectului din comuna Jucu. Acțiunea face parte dintr-o anchetă mai amplă privind infracțiunea de delapidare.

Curierul din Cluj ar fi luat banii pe mai multe rambursuri și produse din colete

Conform sursei citate, tânărul „și-ar fi însușit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conținutul unor colete pe care le avea în gestiune”. Aceste acțiuni au dus la prejudiciul menționat.

În urma perchezițiilor și a probelor colectate, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru a stabili amploarea exactă a faptelor și eventualele complicități.

La începutul acestui an, opt curieri români au furat colete de un milion de euro și le-au vândut pe internet. Persoanele în cauză au fost prinse și arestate în Anglia.

Ce înseamnă delapidare potrivit legilor din România

Infracțiunea de delapidare, conform Codului Penal din România, reprezintă însușirea, folosirea sau traficul de către o persoană care are în gestiune sau administrează bani, valori sau alte bunuri, în interesul său sau pentru altul, fără drept. Această persoană poate fi un funcționar public sau un administrator care gestionează bunurile respective.

Elementele esențiale ale delapidării sunt: existența unei persoane cu responsabilitatea gestionării bunurilor, însușirea ilegală a acestora fără consimțământ, și intenția de a folosi bunurile în scopuri proprii sau în alte scopuri nepermise. Ea poate consta în scoaterea definitivă a bunurilor din patrimoniu, folosirea temporară a acestora sau traficul lor în vederea obținerii unui profit ilicit.

Care sunt pedepsele pentru delapidare în România

Pedepsele pentru infracțiunea de delapidare în România sunt prevăzute în articolul 295 din Codul Penal și variază în funcție de gravitatea faptei și valoarea bunurilor delapidate:

  • Închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică pentru însușirea, folosirea sau traficul banilor, valorilor sau altor bunuri de către un funcționar public sau administrator.
  • În cazul delapidării unor sume mai mici de 1.200 lei, pedeapsa poate fi închisoarea de la 1 la 2 ani.
  • Dacă valorile delapidate sunt între 50.000 și 1.000.000 lei, pedeapsa poate fi de la 3 la 7 ani închisoare, cu amendă și interdicții.
  • Pentru valori delapidate ce depășesc 1.000.000 lei, pedeapsa poate ajunge până la 10 ani închisoare, cu amendă și interdicții.
  • În cazurile cu consecințe deosebit de grave, pedeapsa poate fi între 10 și 20 de ani închisoare și interzicerea unor drepturi.
  • Dacă delapidarea este însoțită de alte infracțiuni, cum ar fi falsul sau distrugerea de acte, pedeapsa poate fi majorată cu până la 2 ani.

În toate cazurile instanța poate dispune și confiscarea averii obținute prin infracțiune sau ilicit și pierderea dreptului la pensie. Măsurile sunt severe pentru a descuraja această infracțiune care afectează patrimoniul public sau privat administrat.

