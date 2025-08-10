Cum funcționează „cursa rățuștelor”

Participanții au putut „adopta” o rățușcă în schimbul unei donații de 10 dolari. În ziua evenimentului, toate rățuștele au fost aruncate în râu și au plutit pe un traseu prestabilit, iar primele care au ajuns la linia de sosire au adus premii pentru cei care le-au adoptat.

Printre acestea s-au numărat un autoturism Chevy Trailblazer, 2.500 de dolari în numerar și bilete VIP la W Club Chicago Cubs.

Aproape 600.000 de dolari strânși pentru o cauză nobilă

Organizatorii au anunțat că în 2025 au participat peste 82.000 de rățuște, iar evenimentul a reușit să strângă aproape 600.000 de dolari pentru Special Olympics Illinois. Banii vor fi folosiți pentru programe sportive, de sănătate și de leadership dedicate persoanelor cu dizabilități intelectuale.

„Fiecare donație susține programele Special Olympics Illinois, care creează oportunități de dezvoltare personală și socială prin sport, sănătate și leadership”, a declarat Pete Beale-DelVecchio, președintele și CEO-ul organizației.

Atmosfera a fost completată de muzică live, food truck-uri, zone de fotografii și jocuri pentru toate vârstele. După încheierea cursei, toate rățuștele au fost scoase din râu și depozitate pentru a fi refolosite la ediția de anul viitor.

