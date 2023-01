Trei atelaje se întrec în toiul nopții pe autostrada M3, între Dublin și Meath. Videoclipul, filmat dintr-o mașină care se află în spatele driverilor din sulky, a fost distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare.

Martorii sunt încurajați să contacteze Garda, poliția națională irlandeză, în încercarea de a depista persoanele care apar în filmare.

3 horse harness race (sulky race) on the M3 this morning on the @meathcoco @Fingalcoco border



1 horse being whipped aggressively.

If you saw this race, contact Gardaí@SimonHarrisTD @DarraghOBrienTD @gardainfo @agriculture_ie @McConalogue @pippa_hackett @TIITraffic @RSAIreland pic.twitter.com/ZpVhAFGIpV