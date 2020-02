De Bobi Neacșu,

Şcoala a fost închisă pentru o dezinfecţie generală, dupa ce o elevă de 19 ani a fost internată cu suspiciune de coronavirus la spitalul de boli infecţioase.

„Cursurile sunt suspendate să facem dezinsecţie. Există o suspiciune de coronavirus. E o fată de la noi din şcoală care a fost în Italia. S-a întors pe 25 februarie, a plecat cu un fel de gripă şi s-a întors cu aceleaşi simptome. A venit acasă, s-a adresat medicului de familie care i-a spus că e o răceală şi poate merge la şcoală, aşa am înţeles eu”, a declarat Gheorghe Lamba, directorul adjunct al liceului, conform Mediafax.

În liceul Tehnologic Energetic învaţă 700 de elevi.

