Soluția este definitivă, a informat Curtea de Apel București. Astfel, fostul lider PSD va rămâne în închisoare.

Ieri, Curtea de Apel Bucureşti a rămas în pronunţare pe contestația depusă de fostul președinte PSD Liviu Dragnea la executarea pedepsei la care a fost condamnat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Fostul președinte al PSD a cerut să fie eliberat din închisoare pe motiv că este deţinut ilegal.

„Spun ce am mai spus. Am fost trimis la puşcărie total nevinovat. Pe fond, am fost trimis la închisoare de un complet nelegal. Am fost trimis la închisoare prin nerespectarea legii şi, dacă voi fi menţinut în închisoare prin încălcarea brutală a drepturilor omului, înseamnă că în România justiţia nu rezistă la presiuni politice”, a spus Liviu Dragnea ieri.

Pe 27 mai 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat definitiv pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Decizia de condamnare a fost luată de patru dintre cei cinci membri ai completului.

