Au cutezat să facă teatru abia la vârsta pensionării. De mai bine de şase ani, opt craioveni dau viață personajelor din piesele de teatru ale dramaturgilor români, la nivel de amatori, găzduiți fiind de Biblioteca Județeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Niciunul dintre actorii amatori nu se mai afla nici măcar la a doua tinerețe, însă dragostea pentru artă îi determină să facă repetiții în fiecare săptămână, iar cu spectacolele lor au ajuns să urce pe scene din întreaga țară dar şi străinătate.

Sever Tupangiu, Dan Constantin Nichita, Elena Găină, Ioana Ciobanu, Iuliana Firan, Elena Betolian, Antoaneta Cârstea şi Mimi Ghiță sunt cei opt craioveni pensionari care formează trupa de teatru amator „Cutezătorii”.

Aceştia au pus în scenă primul spectacol în 2011, după mai multe luni de pregătire în cadrul Clubului Pensionarilor, de la Biblioteca Județeană „Alexandru şi Aristia Aman”.

De-a lungul anilor, componența trupei de teatru amator s-a mai schimbat. Insă, de fiecare dată când în club ajungea câte un actor nou, veteranii s-au străduit să se simtă ca între prieteni.

„Am venit în trupa de teatru a Bibliotecii Aman din întâmplare, am rămas cu ei pentru că sunt pasionată de teatru și pentru că aici facem artă. Este ceva deosebit să joci teatru, îți oferă un sentiment deosebit să știi că prin munca ta îi bucuri pe ceilalți și te simți util. M-am integrat foarte bine în trupă, colegii sunt sociabili și deschiși”, povesteşte Mimi Ghiță, care s-a alăturat trupei Cutezătorii în anul 2014.

De-a lungul celor şase ani de activitate, membrii trupei de teatru Cutezătorii au participat la zeci se spectacole naționale şi internaționale. Insă, cele mai intense emoții le-au trăit anul trecut, în preajma Sărbatorilor de Iarnă când au pus în scenă piesa „În aşteptarea lui Moş Crăciun”, scrisă de Dan Constantin Nichita, scenaristul grupului. ”

“Cele mai frumoase spectacole le-am avut fața copiilor. Anul trecut, încă de pe 5 decembrie am pornit într-un turneu prin județ și am dat spectacole în mai multe comune, în fața copiilor proveniți din familii defavorizate. Erau minunați. Cei mai minunați spectatori. Ne-au aplaudat și noi am plâns când am văzut bucuria din ochii lor”, a declarat scenaristul, Dan Constantin Nichita.

Cei opt actori sunt veniți din lumi diferite, nu au urcat niciodată pe vreo scenă, dar i-a unit experiența la Clubul pensionarilor. Ioana Ciobanu, de pildă, are 63 de ani şi a lucrat ca tehnician proiectant. Dan Nichita, fost profesor de română-italiană spune „Sunt un iubitor al stilului artistic. Viaţa mi s-a schimbat mult aici. S-au creat noi relaţii de socializare, am cunoscut oameni de profesii şi meserii diferite şi am făcut un pas pentru a ieşi din letargia care a cuprins întreaga ţară”.

Conducerea Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman” spune că acest proiect va fi susținut în continuare, având în vedere că toate decorurile și costumele și costurile de deplasare sunt suportate de instituție.