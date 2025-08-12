Cutremurul s-a produs în jurul orei 17.24 ora locală, conform raportului USGS citat de Daily Mail. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a anunțat că nu există pericol de tsunami.

Nu au fost raportate imediat victime sau pagube materiale. USGS a revizuit inițial magnitudinea de la 6,5 la 6,3.

Indonezia, un vast arhipelag, se confruntă frecvent cu cutremure datorită poziției sale pe „Cercul de Foc” al Pacificului. Această zonă de intensă activitate seismică, unde plăcile tectonice se ciocnesc, se întinde din Japonia prin Asia de Sud-Est și traversează bazinul Pacificului.

În ianuarie 2021, un cutremur cu magnitudinea 6,2 în Sulawesi a provocat peste 100 de victime și mii de persoane rămase fără adăpost.

În 2018, un seism de 7,5 urmat de un tsunami în Palu, Sulawesi, a ucis peste 2.200 de persoane. În 2004, un cutremur de 9,1 în provincia Aceh a declanșat un tsunami care a făcut peste 170.000 de victime în Indonezia.

