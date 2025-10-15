Cutremurul din Satu Mare s-a produs la doar 5 km adâncime

Seismul din Satu Mare a avut magnitudinea 4 și s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7.57, potrivit INFP.

Cumtremurul a avut loc la adâncimea de 5 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.

Cel mai puternic seism din acest an a avut 4,4 pe Richter

În luna octombrie, în România s-au produs 13 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 4 pe Richter.

Cele mai puternice seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai în judeţul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău pe 16 septembrie.