Seismul care a avut loc la 17 kilometri de Acapulco, în statul Guerrero, la 400 km sud de Ciudad de Mexico, a durat mai puţin de un minut şi a fost resimţit puternic în întreaga capitală, potrivit mai multor jurnalişti ai agenţiei France Presse.

De asemenea, mai multe state au rămas fără curent electric.

Guvernatorul statului, Hector Astudillo, a declarat pentru televiziunea locală că un bărbat a murit după ce a fost lovit de un stâlp.

Potrivit unor martori, în cartierul Roma Sur din capitala mexicană, luminile s-au stins şi oamenii speriaţi au ieşit pe străzi, în ploaie.

US #Tsunami warning system says tsunami threat after powerful magnitude 7.4 #earthquake in Guerrero, #Mexico pic.twitter.com/pLgYg9bo8T

„A fost groaznic. Îmi amintesc de cutremurul din 1985 de fiecare dată când se întâmplă aşa ceva”, a spus un localnic.

6.9 Magnitude Earthquake Strikes #Mexico; Buildings Sway In Capital.



The epicenter was 14 KM southeast of the beach resort of Acapulco in Guerrero state.



No immediate reports of serious damage in the capital, Mexico City.#earthquakes #Mexico @ravindraJourno pic.twitter.com/HuNKJXn9eb