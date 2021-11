Cutremurul, care s-a produs la o adâncime de 112 kilometri, a evut epicentrul în regiunea Amazonas, aflată nordul ţării. Seismul a fost resimțit și în capitala Lima, dar și în alte orașe învecinate. Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat dacă cutremurul a produs pagube majore.

Sunt cel puțin două persoane rănite și 19 locuințe distruse, potrivit unui prim bilanț.

Pe rețelele de socializare au apărut însă mai multe imagini cu momentul în care a avut loc seismul.

Ccamerele de supraveghere instalate pe o stradă au surprins mișcarea pământului:

Într-un oraș, un localnic a filmat cum o biserică este avariată de seism.

Breaking: Video shows the moment a magnitude 7.5 earthquake struck northern Peru. pic.twitter.com/wWRXOrvskS

O altă filmare cu seismul:

⭕️The moment of the earthquake in #Perupic.twitter.com/Qr5MuwENXJ