Alertă de tsunami în Pacific

Evenimentul seismic s-a produs la ora locală 6.58 (joi, 18.58 GMT), la 128 de kilometri est de orașul Petropavlovsk-Kamceatski. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de doar 10 kilometri, ceea ce a sporit riscul unor efecte devastatoare.

Ca urmare a cutremurului, Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific, parte a Serviciului Național de Meteorologie al SUA din Hawaii, a emis o avertizare privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din apropiere.

Această măsură preventivă a fost luată pentru a proteja populația din zonele de coastă potențial afectate.

Această alertă a fost ridicată câteva ore mai târziu.

Momente de panică trăite de localnici

Înregistrări video distribuite pe rețelele sociale rusești au surprins momentele de panică trăite de localnici.

A powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Kamchatka, Russia 🇷🇺 pic.twitter.com/IXdZzJwX8x — Disaster News (@Top_Disaster) September 18, 2025

Imaginile arată mobilierul și corpurile de iluminat zguduindu-se în casele oamenilor, precum și o mașină parcată legănându-se pe o stradă, ilustrând intensitatea seismului.

Video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/3HVGzxIPwB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Guvernatorul regiunii, Vladimir Solodov, a transmis un mesaj de solidaritate pe Telegram: „În această dimineață, reziliența locuitorilor din Kamceatka este din nou pusă la încercare”.

👀 Whoahh! Another video of the M7.8 earthquake that hit off the coast of Kamchatka not long ago.



It lasted AGES! pic.twitter.com/FNe94267JT — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

El a adăugat: „Până în prezent nu au fost raportate pagube. Le cer tuturor să rămână calmi”.

More video showing the shaking from the (prelim) M7.8 earthquake off the coast of Kamchatka, Russia a short while ago... pic.twitter.com/zScDe2HDAB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 18, 2025

Zonă seismică activă

Peninsula Kamceatka, parte a Cercului de Foc al Pacificului, este cunoscută pentru activitatea sa seismică intensă.

Regiunea găzduiește aproximativ 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, fiind înscrisă pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.

Poziția geografică a peninsulei Kamceatka, la intersecția mai multor plăci tectonice, o face una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

Cutremurele sunt frecvente în această regiune.

Cu doar o săptămână înainte, un alt seism puternic, cu magnitudinea de 7,4, a lovit aceeași regiune. Epicentrul acestuia a fost localizat la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceatski, la o adâncime de 39,5 km.

La sfârșitul lui iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 în largul coastelor peninsulei a provocat un tsunami care a măturat un oraș de pe mal. Acesta a fost cel mai puternic cutremur de pe planetă din ultimele decenii, iar mai multe țări au emis atunci alertă de tsunami.