Ieșirile din itinerariul obișnuit au adus și momente neașteptate. Prezentatoarea emisiunii „Asia Express” a decis să își ducă familia la Capela dos Ossos (Capela Oaselor) din orașul Évora, un lăcaș de cult renumit pentru pereții și stâlpii săi îmbrăcați în oase și cranii umane. Vizita în acest spațiu cu o încărcătură vizuală macabră l-a determinat pe Răzvan Fodor să aibă o reacție inedită pe rețelele de socializare.

Reacția lui Răzvan Fodor când a ajuns la Capela Oaselor

Răzvan Fodor a filmat interiorul impresionantei capele istorice și a împărtășit cadrele cu comunitatea sa din mediul online. Pe un ton glumeț, prezentatorul TV s-a referit la partenera sa de viață ca la o „doamnă dirigintă” strictă, care a ales o oprire turistică surprinzătoare pentru un concediu de vară.

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Actorul a comentat decorul și a menționat mesajul bizar gravat la intrarea în lăcașul de cult, considerat un memento al trecerii timpului.

„La mine vacanța merge din rău în mai rău. M-a adus doamna dirigintă la Capela Oaselor. Aici sunt câteva mii de cranii și… ce e, e ceva… superb! Doamna dirigintă e super impresionată de capodoperă. Da, deci m-a adus să văd treaba asta. Și ce e cel mai interesant e că la intrare e un mesaj lăsat prin secolul XVII, cum că «oasele noastre le așteaptă pe ale voastre». E super! Cam ce îți dorești să auzi în vacanță”, a spus Răzvan Fodor.

Relaxare în familie după turul prin Capela Oaselor

După experiența din Évora, familia s-a întors la cazare pentru a profita de facilitățile oferite de spațiul închiriat. Irina Fodor a filmat-o pe soacra sa în timp ce inaugura piscina și a dat detalii despre un produs local, oferit de gazde. „Gata, s-a lipit Fodor de vinul casei, produs chiar de familia la care stăm. Băi, cât noroc are!”, a comentat ea amuzată.

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