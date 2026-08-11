Cutremur cu magnitudinea de 4,3 produs marți, 11 august 2026. S-a resimțit și la București

UPDATE. Institutul Național pentru Fizica Pământului a revizuit intensitatea și adâncimea la care s-a produs cutremurul. Potrivit datelor revizuite, seismul a avut magnitudinea 4,3 și s-a produs la o adâncime de 133,2 km.

ȘTIRE INIȚIALĂ. Potrivit datelor evaluate automat, seismul a avut loc la o adâncime de 140 de kilometri, potrivit INFP. Acesta s-a resimțit în apropierea unor mari orașe, fiind localizat la 52 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 57 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 66 km sud de Focșani și 76 km nord de Ploiești, potrivit INFP.

Unii oameni raportează că seismul a fost resimțit și în București.

Sursa foto: INFP

Cutremurul este un eveniment imprevizibil, de aceea este important să cunoaștem cât mai bine modul în care trebuie să acționăm, indiferent de locul unde ne aflăm.

În cazul producerii unui seism, toți cetățenii sunt obligați să respecte și să aplice regulile și măsurile de siguranță și de protecție impuse de autorități. Iată ce ne sfătuiesc specialiștii în caz de situații de urgență:

Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri: Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară și nu vă duceţi pe balcon;

Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşiți afară și nu vă duceţi pe balcon; Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete de rezistență sau adăpostiţi-vă sub o masă, sub un birou sau sub o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta;

Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţia ghemuit lângă un perete interior. Protejaţi-vă capul şi faţa cu ajutorul brațelor;

Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat, etc.;

Dacă sunteţi într-un loc public , precum un mall sau un magazin, adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioanele cu obiecte voluminoase și grele;

, precum un mall sau un magazin, adăpostiţi-vă cât mai departe de ferestre ori de raioanele cu obiecte voluminoase și grele; Nu ieşiţi afară pentru că aţi putea fi rănit grav;

Sub nicio formă nu utilizaţi liftul. Dacă vă aflați în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă.

Când liftul se opreşte, încercați să ieşiţi cât mai repede din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.

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