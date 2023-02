Studentă română într-un oraș zguduit de cutremur: „M-am trezit în țipete. Blocul se ducea înainte și înapoi, lustra se balansa ca o minge de ping-pong. Acum ne e frică să dormim”

„Am dormit, în 48 de ore, doar vreo trei ore adunate. Dacă închidem ochii și-i deschidem avem senzația că ne mișcăm din nou. Ne e frică să dormim”, a povestit tânăra pentru Libertatea. În momentul în care vorbim la telefon, Ioana împreună cu alți patru colegi de la USAMV București și USAMV Timișoara sunt într-un hotel din Ankara, de unde urmează să se întoarcă în țară cu avionul, miercuri, pe 8 februarie. În ultimele 24 de ore, în zona unde se află românca, au fost peste 50 de replici. De teamă de a nu fi prinși sub dărâmături, au stat afară în ninsoare până au găsit cu ce să plece.

Din cauza codului galben de ninsoare, studenții români au stat mai multe ore și în autogara din Kayseri

„Acel minut a fost cumplit, simțeam că ne dăm ca într-un roller coaster”

„Noi eram trei fete în același apartament. Pe la 4 când a început cutremurul nu am realizat ce se întâmplă. Inițial am crezut că cineva face o glumă proastă. M-am trezit în țipete. Ne-am dus în tocul ușii și am încercat să ne dezmeticim să vedem ce trebuie să facem. Acel minut a fost cumplit, simțeam că ne dăm ca într-un roller coaster, blocul se ducea înainte și înapoi, toate cădeau”, povestește Ioana primele clipe. Ea locuia, alături de alți șapte studenți veniți cu burse de mobilitate Erasmus, într-un ansamblu de blocuri din Kayseri.

Recomandări „Unde sunt salvatorii, ce-ați făcut cu banii strânși din taxa pe cutremur?”. Furie tot mai mare în Turcia, după dezastrul care a zguduit țara

Oraș situat în centrul regiunii Anatolia centrală, aflată în partea asiatică a țării, Kayseri are o populație de ceva mai mult de 1 milion de locuitori.

După primul cutremur, Ioana și colegele de apartament s-au dus la geam să vadă ce se întâmplă. „Auzeam lumea cum țipă pe scara blocului, cum aleargă, noi ne uitam pe geam cum lumea deja ieșea din bloc. A urmat alt seism la scurt timp. Nu am avut mult timp să reacționăm pentru că a urmat o a treia replică. După ce s-a oprit, am putut să coborâm și noi, după ce ne-am luat un hanorac pe noi, geaca și ghetele în picioare”, își amintește românca.

Universitatea le-a cumpărat bilete de avion

Au stat în fața blocului câteva ore, apoi au revenit în case, și-au pregătit un bagaj de siguranță cu apă și ceva de mâncare. „Un alt cutremur puternic a urmat. A fost la fel de urât, cu chestii căzute pe jos, globuri sparte, că aveam încă bradul de Crăciun împodobit. Toate globurile din el s-au spart, o lustră făcea efectiv ca o minge de ping-pong în casă, tablouri căzute, vase sparte, țipetele noastre…”

Ioana Alexandra Alexe studia medicină veterinară, pentru un semestru, la o universitate din Kayseri, Turcia

Recomandări Vor afla românii de ce li s-a dublat RCA-ul? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

După această nouă replică ce a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 6 ianuarie, au început să-și facă bagajul. În timpul ăsta, părinții din România căutau ajutor la autorități. „Părinții noștri au apelat la consulate, la ambasade, dar neavând o clădire dărâmată sau decese, ne-au zis că nu ne pot ajuta. Apoi am apelat la universitățile noastre și am vorbit cu rectorul USAMV București și ne-a ajutat împreună cu rectorul de la USAMV Timișoara, ne-au cumpărat bilete de avion, ne-au găsit cazare în Ankara”, mai povestește tânăra.

Doar că primul autobuz era abia marți dimineață spre Ankara, așa că ajutați de un profesor turc, și-au petrecut noaptea în cantina universității. Drumul până la Ankara a fost și el îngreunat de codul galben de ninsori, dar într-un final, după mai multe ore, au ajuns la cazare. Ioana va răsufla ușurată însă abia după ce se va vedea ajunsă în București.

Bursa sa Erasmus era la final, ar fi trebuit să se întoarcă în țară pe 15 februarie, dacă nu se întâmpla tragedia.

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Câteva pahare de vin i-au fost fatale: trista dispariție a marelui Aurelian Andreescu, vocea unică a muzicii ușoare românești

Viva.ro Neurochirurgul Leon Dănăilă trăiește la limita sărăciei, la 89 de ani: 'Mă simt ca un boschetar. N-am nicio avere, n-am nimic, am vândut tot'

Observatornews.ro Miracolul dintre dărâmături: Copil de doi ani salvat după 44 de ore. Micuţului i s-a dat să bea apă dintr-un capac

Știrileprotv.ro Turcii prinși sub dărâmături au intrat pe rețelele de socializare să ceară ajutor. Mesajele disperate postate. VIDEO

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Kassandra, fiica adoptivă a lui Iosif Rotariu, după ce a suferit zeci de intervenții chirurgicale: “Trebuie operată de urgență”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2023. Fecioarelor le surâde ideea de a intra în contact apropiat cu o persoană care este capabilă să le deschidă multe uși