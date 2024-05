Vineri, 10 mai, o alertă a fost publicată de site-ul serviciului public francez Rappel Conso. Această platformă semnalează produse potențial periculoase. Această alertă se bazează pe cea publicată puțin mai devreme de „Safety Gate”, echivalentul Rappel Conso la nivel european.

„Airbag-urile cortină din stânga pot fi defecte. În cazul unui accident, acestea pot provoca o presiune internă excesivă și o detonare mai puternică decât era de așteptat. Acest lucru poate răni ocupanții vehiculului”, se spune în alertă.

Duster este un model foarte popular, vândut în peste 2,5 milioane de exemplare, în principal în Europa, înainte de lansarea celei de-a treia generații. Alerta se referă doar de Duster II, model din care peste 200.000 de vehicule au fost vândute în Franța.

În ceea ce privește actuala rechemare, Dacia a explicat pentru BFMTV că problema a fost identificată și a vizat doar o singură zi de producție la fabrica din Pitești.

356 de unități au fost asamblate în acea zi și a fost instalată doar o copie a acestei perdele de airbag defecte. Iar din această producție din data de 21 iulie 2022, doar 11 exemplare s-au îndreptat spre Franța. Celelalte au fost vândute în Croația, Danemarca sau Portugalia, celelalte țări menționate în foaia de rechemare la nivel european.

Cei 11 clienți francezi, care s-ar putea să-și fi revândut vehiculul de atunci, au fost anunțați prin scrisoare recomandată. Reparația, acoperită de garanția producătorului, trebuie să dureze maxim 2 ore în atelier.

