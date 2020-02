Chiar dacă nu există informații suplimentare legate de acest model, din documentul „infiltrat” în prezentarea rezultatelor financiare ale Grupului aflăm că este cunoscut sub, „Dacia Urban City car”, care apre să fie mai degrabă o descriere a poziționării mașinii pe piață.

Cu siguranță că modelul Dacia anunțat în document va fi o versiune europeană îmbunătățită a lui Renault K-ZE, model pe care constructorul francez l-a prezentat anul trecut în China.

În varianta asiatică, K-ZE oferă o baterie cu capacitate de 26.8 kWh și un motor de doar 44 de cai putere, cifre care-i permit mașinii să atingă o autonomie totală de circa 270 de kilometri (calculată în ciclul NEDC).

Varianta Dacia va primi foarte probabil atât un plus la nivel de putere, cât și o baterie îmbunătățită. Poziționarea de preț a mașinii nu este nici ea cunoscută, modelul Dacia urmând să fie așezat însă în gamă sub actualul Renault Zoe și sub versiunea Renault Twingo electrică, anunțată și ea în documentul Renault cu prezentare oficială în 2020.

Alte noutăți importante ale gamei electrificate Renault anunțate astăzi în premieră absolută includ un prim model electric construit pe noua platformă CMF-EV, dedicată unor mașini electrice diferite de gama „tradițională” Renault, dar și o gamă interesantă de modele hibride și hibride plug-in.

