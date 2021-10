„Cu acest guvern, de trei luni de zile, nu facem decât să amânăm criza până la primăvară, pentru că problema va reveni. Doar PNL-ul să nu aibă vreo înțelegere cu PSD, pentru a guverna până în 2024”, a declarat Dacian Cioloș, joi seara.

Președintele USR a mai transmis că în discuţiile cu PNL, nu s-a discutat despre nume de miniştri, ci de un program de guvernare.

„Am înțeles că domnul Cîțu spunea că trebuie să înțelegem importanța momentului și tocmai pentru că am înțeles, am propus refacerea coaliției. Acum, domnul Cîțu nu mai e premier, pentru că a picat în Parlament, deci să reluăm discuția asta, că ar trebui el să fie premier sau să compensăm noi cu ceva… USR-ul a compensat cu doi miniștri care au fost dați afară de premierul Cîțu. Noi am vorbit foarte mult despre un program de guvernare, despre măsuri care trebuie luate, de modul în care ar trebui să funcționăm în coaliție, pentru a reconstrui încrederea unii în ceilalți”, a declarat Dacian Cioloș pentru postul B1TV.

Întrebat despre ranchiuna pe care o poartă Klaus Iohannis celor de la USR, Cioloș a povestit ce a discutat la consultări cu oficialul de la Cotroceni.

„Mie nu-mi place să revin la subiectele din trecut și să las impresia oamenilor că noi ne tot scuzăm. Dar totuși, au fost doi miniștri dați afară fără consultare cu conducerea partidului din care făceanu parte, s-a pus pe ordinea de zi forțat de premier un proiect de ordonanță de urgență care vizau totuși 10 miliarde de euro angajamente datorie pe care România trebuie să o plătească în următorii ani și era firesc să avem o opinie, pentru că făceam parte din guvernul care trebuia să aprobe acel document și să ne punem de acord pentru acel proiect de ordonanță”, a mai punctat Cioloș.

Citeşte şi:

Constănțean acuzat că a vândut monede antice, în valoare de mii de euro, pe care le fura din situri arheologice

De ce menține China strategia ”zero COVID” în timp ce tot mai multe țări renunță la această politică

IPS Teodosie, noi declaraţii controversate: „Dacă e cineva afectat de COVID şi face vaccinul, îi este fatal”

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV „Mai bine, gura mică!" » Ce se întâmplă, de 5 ani!, în relația Anamaria Prodan - Laurențiu Reghecampf

Playtech.ro Marele actor al României pe care toată lumea l-a UITAT. Mormântul lui nu are nici flori, nici lumânări. E DEPLORABIL!

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Momentul când adolescenta de 15 ani se prăbuşeşte de la etajul 4. Copila ar putea rămâne paralizată pe viaţă

HOROSCOP Horoscop 29 octombrie 2021. Capricornii dau impresia că tot timpul pe cerul vieții lor e furtună, cu tunete și fulgere

Știrileprotv.ro Pe ea nu are voie să o supere! Starul din fotbal s-a combinat cu o bombă sexy, care e maestră kung-fu! Cum arată

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Psoriazis – mai mult decât o boală de piele