„E o interpreare a BEC vizavi de o chestiune care este în instanță, în sensul în care la Plus am avut o convenție națională. Eu am fost ales președinte al partidului, respectând toate regulile democratice. La fel și Dan Barna a fost ales la USR.

Si eu și Dan Barna suntem președinți ai partidelor noastre, aleși democratic, statutar. BEC consideră, în mod administrativ, că nu suntem înscriși în registrul partidelor. Pentru asta a respins, ceea ce mi se pare abuziv din partea BEC”, a spus Cioloș, potrivit digi24.ro.

„Suntem împiedicați să participăm la alegeri. Cuiva îi e teamă de noi”, a mai spus președintele Plus.

După ce reprezentanții Opoziției sugerează că decizia luată de BEC este una politică venită din teama regimului PSD că va pierde alegerile europarlamentare, Partidul Social Democrat a transmis pe Facebook un mesaj prin care „solicită USR și PLUS să înceteze să mai dea vina pe alții pentru propria lor incompetență”.

Redăm integral mesajul postat de PSD pe pagina de Facebook:

PSD solicită USR și PLUS să înceteze să mai dea vina pe alții pentru propria lor incompetență. Motivul respingerii înscrierii alianței este unul strict juridic, respectiv faptul că nu a fost respectată procedura legală pentru înregistrarea celor două partide în Registrul partidelor politice. Această realitate juridică a fost constatată de o largă majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de către cei 5 judecători care fac parte din acest for decizional. Dacă cei de la USR și PLUS consideră că au fost nedreptățiți, trebuie să aibă încredere în justiție și să urmeze căile legale de atac pentru a-și apăra punctul de vedere.

Până atunci rămâne o întrebare pe care trebuie să și-o pună cetățenii acestei țări: Cum ar fi guvernată România de către cei de la USR și PLUS dacă nu sunt în stare nici măcar să-și înregistreze propriile partide, așa cum prevede legea?

Biroul Electoral Central (BEC) a decis, miercuri, respingerea cererii de înscriere pentru alegerile europarlamentare 2019 a Alianței 2020 USR-PLUS, potrivit unui comunicat al PLUS.

