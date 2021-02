Dacian Ciolos ia parte la prezentarea proiectului de administratie publica pentru Primaria Bucuresti, proiect lansat de Vlad Voiculescu sub sloganul ”Bucuresti, capitala oamenilor buni”, in prezenta mai multor sutinatori ai PLUS, vineri 17 ianuarie 2020, in Bucuresti. EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO