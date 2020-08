„Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost împreună de la început, am fost puternici în alianţă, unirea este un pas firesc. Este ceea ce şi-au dorit membrii noştri, este ceea ce ne-a cerut electoratul”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

”Împreună suntem şi mai hotărâţi să luptăm pentru idealurile şi principiile noastre, iar voinţa noastră de a schimba România în bine este începând de astăzi şi mai puternică. Vechile partide au avut timp de 30 de ani şansa să dovedească ce pot să facă. Acum e rândul generaţiei noastre să decidă cum va arăta această ţară”, a adăugat liderul USR.

Cu 76,1 % voturi pentru ”DA” în USR și 83,43 % din voturi pentru în PLUS, cele două partide au anunțat, sâmbătă, că au aprobat fuziunea.

Noul partid se va numi ”USR PLUS”, conform protocolului semnat între cele două partide și îi va avea copreședinți pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș.

FOTO: Dan Barna – Facebook

Citeşte şi:

Peste 200 de cazuri noi de COVID-19 în București. Care sunt cele mai afectate județe

Mai mult de jumătate din medicii ruși nu au încredere în vaccinul anti-Covid anunțat drept sigur de Vladimir Putin

Președintele CJ Dolj are coronavirus. S-a internat imediat în spital

PARTENERI - GSP.RO FOTO Noua cucerire a lui Ion Ion Țiriac e amețitoare! Cu ce star se iubește, după Ileana Lazariuc

PARTENERI - PLAYTECH Klaus Iohannis, surprins cu ALTĂ femeie la Ziua Marinei. Cine e bruneta cu care a defilat azi, de Sfântă Mărie. Unde e Carmen?!

HOROSCOP Horoscop 15 august 2020. Racii primesc propuneri dintre cele mai îndrăznețe, dar nu de asta au nevoie