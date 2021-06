„Un alt element important pe care îl vom discuta la coaliţie şi îl vom propune colegilor noştri este acela de a nu mai avea, cum e situaţia foarte multor state europene, de a nu mai avea domiciliu pe cartea de identitate”, a declarat Dan Barna.

Potrivit liderului USR PLUS, acest lucru ar permite şi o participare la vot mult mai flexibilă şi mult mai firească. Dan Barna a menţionat că în marea majoritate a ţărilor domiciliul „nu este o componentă” a identităţii persoanei.

„Asta vrem şi noi, să nu mai fie condiţionată existenţa domiciliului, să nu mai fie pe cartea de identitate, deci elementele definitorii ale identităţii să nu mai cuprindă şi domiciliul. Că poate să aibă şi un efect electoral, asta urmează să vedem în reglementare”, a precizat Barna.

Deputatul USR Plus Andrei Lupu, membru în Comisia Juridică, a explicat ce implicaţii ar mai avea această reglementare.

„Eliminarea domiciliului de pe cartea de identitate are mai multe efecte benefice, în domenii diferite. Spre exemplu, unul este pentru persoanele aflate sub limita sărăciei, care nu își pot face o nouă carte de identitate tocmai pentru că nu au domiciliu și nimeni nu vrea să îi ia în spațiu. Or, fără carte de identitate, acești oameni ajung să fie pierduți pentru statul român: nu mai pot beneficia de multe servicii, cum ar fi cele sociale sau sanitare”, a punctat deputatul, pentru G4media.

Potrivit acestuia, un alt beneficiu e ușurarea poverii birocratice pentru cei care își schimbă domiciliul. Când schimbi domiciliul, trebuie să îți schimbi cartea de identitate și diferite alte documente, ceea ce înseamnă o birocrație în plus.

„Al treilea beneficiu este pentru românii din străinătate care nu s-au mutat și formal, cu acte, peste hotare, așa încât trebuie să își declare un domiciliu în România, deseori fictiv, pentru a-și putea înnoi cărțile de identitate, fără de care nu pot vota la alegerile prezidențiale și europarlamentare”, a mai spus Andrei Lupu.

