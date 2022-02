Viața lui Dan Staner, românul care e unul dintre șefii companiei farmaceutice Moderna: Avea 12 ani când a fugit din România cu familia, tatăl i-a murit de COVID

Dan Staner este unul dintre cei trei „executivi” ai companiei farmaceutice americane și coordonatorul activității în Europa. Moderna a lansat unul dintre vaccinurile ARN Mesager, în timpul crizei COVID. În interviul pe care l-a acordat revistei elvețiene L’Illustré, el a rememorat și copilăria din România.

„În România, primeam o bucată de ciocolată de trei ori pe an”

În 1980, băiatul de 12 ani a fugit din România împreună cu părinții. Momentele sunt copleșitoare. Șase ore de tensiune la vama dintre România și lumea liberă. Șase ore într-o Skoda 1100. Cum ar putea uita așa ceva.

Gândul de a emigra încolțise familiei Staner mai de mult. Testau vigilența regimului comunist. În vara lui 1979 fuseseră în Ungaria și reveniseră acasă doar pentru a arăta autorităților că nu vor să fugă din țară.

Dan Staner, la vârsta de 8 ani, la București | Foto: L’Illustré

Un an mai târziu, după ce au primit pașapoartele, soții Staner și micul Dan fugeau spre libertate. Acasă, la București, au rămas bunicii, pe care copilul de atunci îi va mai vedea o singură dată, după plecare.

Ca refugiați, au primit o casă în Valais. Elveția era un adevărat Eldorado pentru un copil de doar 12 ani.

Când mănânci ciocolată de trei ori pe an și dintr-odată vezi 50 de feluri pe raft, cum poți să te simți? Dan Staner, despre primul contact cu Elveția:

Mama, de la inginerie, la vânzătoare într-un supermarket

„Părinții mei erau ingineri, dar mama mea a început să lucreze la supermarketul Migros, iar tatăl meu, într-un birou de topografie. În situația noastră precară, Elveția ne-a pus la dispoziție un apartament pentru trei luni, dar a trebuit să găsească rapid locuri de muncă, să putem devenim independenți”, rememorează.

Elveția avea să îi rezerve lui Dan mult mai mult decât doar ciocolată. A învățat rapid limba franceză, a urmat Gymnase du Bugnon din Lausanne și a absolvit Școala de Înalte Studii Comerciale (HEC), tot din Lausanne, cu MS în economia de afaceri.

A intrat în industria farmaceutică, a colaborat și a lucrat cu Procter & Gamble, apoi s-a angajat la gigantul american Eli Lilly, unde a lucrat timp de 27 de ani, cu poziții de conducere în finanțe, marketing, strategie sau dezvoltare globală de produse. A locuit la Geneva, Indianapolis (SUA) și Dubai (Emiratele Arabe).

„Doctorul a vrut să-mi amputeze piciorul”

Viața l-a iubit, crede. Pasionat de schi, Dan a povestit cum a supraviețuit unei avalanșe. Avea 27 de ani. Împreună cu cel mai bun prieten al său, a fost măturat și târât peste 1.000 de metri, în altitudine.

Dan Staner (stânga) și prietenul său cel mai bun au fost măturați de avalanșă, în 1995 | Foto: L’Illustré



„Medicul mi-a spus mai târziu că a fost prima dată în cariera lui când a auzit de doi bărbați scoși în viață dintr-o avalanșă de această dimensiune. Doctorul Claude-Henri Blanc m-a salvat și îi voi fi veșnic recunoscător. Am fost internat în ianuarie și am fost externat în iunie, apoi am urmat șase luni de reabilitare”, a povestit Staner.

Doctorul a vrut să-i amputeze un picior. Dan încă șchiopătează astăzi și i-a luat zece ani să revină pe schiuri, marea lui pasiune. De la acest accident, el nu mai părăsește potecile marcate: „Este o victorie și o plăcere să pot schia din nou. Dar nu voi uita niciodată puterea muntelui”.

La 50 de ani, la sugestia soției medic, a decis să încerce ceva complet nou. El a povestit pentru L’Illustré că a luat legătura cu colegul său Stéphane Bancel, 49 de ani, care a fondat compania de biotehnologie Moderna.

„Bancel are o energie extraordinară. Deși primește sute de e-mailuri pe zi, nu lasă niciodată nimic în urmă și răspunde la fiecare mesaj text. Este un vizionar și reușește să-și conducă echipa pe noi culmi”, explică Dan.

De trei ani lucrează la Moderna

Așa că Staner s-a alăturat celor de la Moderna la începutul lui 2020, chiar înainte de izbucnirea pandemiei. Era un demers curajos: compania nu avea încă un mare succes, dar lucra la o tehnologie ARNm, în încercarea de a face posibilă dezvoltarea rapidă a unui vaccin.

„La început, am gestionat aprovizionarea pentru jumătate de planetă. Eram o mână de oameni. Lucram șapte zile pe săptămână, cel puțin 15 ore pe zi”, afirmă.

A fost promovat vicepreședinte și șef al companiei cu sediul în Massachusets, divizia europeană. Unul dintre cei trei directori executivi.

Compania are acum 120 de oameni la Basel, sediul său elvețian și internațional în afara SUA. Serul anti-COVID se produce la Visp, pe malul Rinului.

„Nici măcar eu nu am putut obține o doză de vaccin pentru tatăl meu mai repede”

Dar, deși Moderna este vârf de lance în lupta împotriva coronavirusului, nu a putut să-și salveze tatăl. Acesta a murit în martie 2021, la Spitalul Universitar din Lausanne, același care îl salvase pe el după avalanșă. „Nici măcar eu, ca șef al Moderna, nu am putut obține o doză de vaccin pentru tatăl meu mai repede”, rememorează.

„L-am văzut pe tatăl meu murind de COVID, știu despre ce vorbesc”, descrie, cu ochii în lacrimi, tragedia.

Serul de la Moderna a fost autorizat în UE în luna ianuarie a anului trecut. Compania Moderna lucrează la 37 de medicamente, dintre care 21 sunt în stadiul de studiu clinic: remedii pentru boli respiratorii, cancer, cardiologie și boli rare.

Această experiență personală dureroasă l-a convins că vaccinul trebuie să fie disponibil tuturor. Până acum, Moderna a livrat 70 de milioane de doze alianței internaționale de vaccinare Gavi. Până la finalul lui 2022, urmează să fie produse aproximativ trei miliarde de doze.

Dan Staner, în 2016, în Dubai, Emiratele Arabe Unite, la o conferință pe tema diabetului | Foto: L’Illustré

„O pandemie este comparabilă cu o situație de război”

„O pandemie nu este o situație standard. Există implicații sociale și economice uriașe. Este comparabil cu o situație de război. În fața unei astfel de situații, oferta este limitată: nu putem produce mai mult decât este deja posibil, în timp ce cererea explodează”, spune oficialul Moderna.

„Prin urmare, am aplicat regula primul venit, primul servit. Toate statele care au pierdut timpul negociind un dolar în minus pentru fiecare doză nu și-au dat seama că au rămas în urmă la livrare și că ar avea consecințe pentru populația lor”, concluzionează el.

Acum trei luni, Staner a avut un accident tromboembolic. 15 ore pe zi, pe scaun, în fața ecranului unui laptop, au consecințe. Dar a trecut. Spune că și-a planificat deja următoarea vacanță la schi.

Foto principală și galerie: Thomas Meier/ Blick

