Primarul sectorului 4 ar fi zburat cu jetul privat alături de familie

Primarul sectorului 4 ar fi călătorit împreună cu familia, iar costurile unui astfel de zbor pot varia între 30.000 și 70.000 de euro, echivalentul salariului său anual de primar, mai precizează sursa citată mai sus. Avionul privat ar fi fost închiriat de la Toyo Aviation.

Compania menționată, cea mai mare firmă de avioane private din România, ar fi fost afectată de un incident cibernetic. Potrivit unui anunț postat pe dark web, baza de date a companiei, care conține informații sensibile despre 2.600 de pasageri, inclusiv pașapoarte, permise de ședere și liste de îmbarcare, a fost scoasă la vânzare. Printre persoanele afectate s-ar număra politicieni și oameni de afaceri români care ar fi plătit între 30.000 și 70.000 de euro pentru un zbor privat, conform informațiilor hackerilor, citate de Defapt.ro.

Totodată, un raport realizat de experți în securitate cibernetică acuză Toyo Aviation de neglijență în protejarea datelor confidențiale ale clienților săi. Reprezentanții companiei au declarat pentru sursa citată că vor oferi detalii despre incident, însă nu au făcut-o până la momentul publicării acestui articol.

Prețurile la care s-ar fi „vândut” zborurile private ale companiei românești

Prețul unui zbor privat variază în funcție de destinație și tipul aeronavei. De exemplu, în 2021, un zbor pe ruta București-Mikonos-București a costat 19.500 de euro, conform informațiilor din presă.

Totuși, datele obținute de hackeri sugerează sume semnificativ mai mari pentru alte itinerarii. Potrivit Defapt.ro, familia Băluță, inclusiv soția și fiica acestuia, se numără printre pasagerii afectați de această breșă de securitate.

Ce ar fi spus Daniel Băluță despre zborul cu avionul privat

Odată ce a fost contactat de către jurnaliștii de la Defapt.ro, Daniel Băluță ar fi recunoscut că a închiriat avionul privat, însă a precizat că „banii pentru acoperirea cheltuielilor provin din fondurile familiei sale”.

Daniel Băluță nu ar fi răspuns direct, ci prin intermediul purtătorului de cuvânt al Primăriei Sectorului 4:

„Toate cheltuielile și le susține singur din veniturile proprii ale familiei.

Sursa acestor venituri poate fi verificată și în declarația de avere, dar și în documentele oficiale de la Registrul Comerțului. Acolo, la Registrul Comerțului, figurează un cabinet stomatologic cu o activitate de 24 de ani.

Toate veniturile au fost verificate și de Agenția Națională de Integritate”, a declarat Violeta Boerescu, purtătoarea de cuvânt a Primăriei Sectorului 4, pentru sursa citată.

Băluță are bijuterii, ceasuri și tablouri de 15.000 de euro în declarația de avere

Conform declarației de avere depuse în 2024, edilul nu mai deține proprietăți pe numele său. Fiica sa deține o vilă de 269 mp în București, primită ca donație, alături de terenul aferent. Familia Băluță a moștenit, de asemenea, mai multe terenuri intravilane și agricole.

Primarul sectorului 4 deține bijuterii, ceasuri și tablouri evaluate la 15.000 de euro. În conturi are economii în valoare de 175.000 de lei, 2.700 de euro și 600 de dolari, iar într-un fond privat de pensii a acumulat 112.000 de lei. Salariul său anual este de aproximativ 200.000 de lei, la care se adaugă dividende de 170.895 de lei de la firma AAB Spectra Dent SRL.

Soția sa, Andreea Mihaela Băluță, contribuie la veniturile familiei cu câștiguri din activitatea de asistent universitar la UMF „Carol Davila” și din salariile primite de la AAB Spectra Dent și Colegiul Medicilor Stomatologi, totalizând aproximativ 117.000 de lei. Dividendele primite de ea se ridică la 54.000 de lei.

Daniel Băluță nu ar fi singurul social-democrat care alege să zboare cu un avion privat. În urmă cu doi ani, Marcel Ciolacu a fost implicat într-un scandal privind un zbor pe ruta București – Monaco cu un avion privat al companiei Nordis. Politicianul a prezentat, la acel moment, o factură și o chitanță pentru cursele efectuate.

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