Ancheta vizează suspiciuni de abuz în serviciu legate de fonduri publice, iar urmărirea penală in rem a început în 2025, adică la vremea respectivă era cercetată fapta, nu o persoană anume.

Primarul PSD Robert Negoiță este suspectat că a utilizat bani publici pentru construirea unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar.

În august 2025, Recorder a dezvăluit că muncitorii de la Primăria Sectorului 3 din București au construit și asfaltat un drum de un kilometru în spatele Halei Laminor din București, pe un teren deținut de firma Future Business Ideas SRL, aparținând lui Ionuț Negoiță. În acea zonă era în construcție un complex rezidențial.

„Drumul construit cu utilajele, oamenii şi materialele primăriei ar fi trebuit să aibă la bază un proiect trecut prin Consiliul Local al Sectorului 3, iar în proiect ar fi trebuit să figureze suma investită. Primarul nu s-a mai încurcat în astfel de detalii, ci doar a dat ordin să se facă. Şoseaua s-a făcut în câteva zile, a fost finanţată din bani publici”, nota atunci Recorder.

Conform legislației, autoritățile nu pot finanța drumuri aflate pe proprietăți private. Astfel de lucrări pot fi realizate doar pe terenuri din domeniul public.

Robert Negoiță a recunoscut situația la momentul respectiv că lucrurile așa s-au întâmplat, afirmând: „Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”.

Procurorii DNA au monitorizat cazul și au strâns documente de-a lungul timpului. Surse judiciare au indicat că perchezițiile de astăzi includ toate locațiile unde primarul Robert Negoiță își desfășoară activitatea, urmând ca edilul să fie audiat la sediul DNA.

Robert Negoiță, în vârstă de 54 de ani, este președinte PSD Sector 3 și ocupă funcția de primar din 2012, fiind reales pentru al patrulea mandat în iunie 2024 cu 53,94% din voturi (82.381 de voturi).

