Ancheta vizează suspiciuni de abuz în serviciu legate de fonduri publice. Primarul PSD Robert Negoiță este suspectat că a utilizat bani publici pentru construirea unui drum privat destinat fratelui său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar.

Într-o conferință de presă organizată joi, Robert Negoiță a respins acuzațiile conform cărora ar fi construit un drum pentru fratele său.

„Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu un drum public, ci un deserviciu, pentru că am construit drum public pe proprietate privată fără să oferim despăgubiri. Nu i-am oferit niciodată niciun drum cu bani publici fratelui meu. Am construit exclusiv drumuri publice pentru cetățenii din sectorul 3 și toți cei care au nevoie de acele drumuri pentru că sunt drumuri publice”, a declarat edilul.

Robert Negoiță, conferință după perchezițiile DNA, 5 februarie 2026. Foto: Libertatea/ Vlad Chirea

Mai mult, el susține că privatul trebuie despăgubit în astfel de cazuri, însă el nu a procedat astfel, precizând că i-a făcut chiar un „deserviciu” fratelui său.

„I-am creat un deserviciu fratelui meu, legea prevede o despăgubire dar nu i-am oferit. Atâta vreme cât drumul pe care noi l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean care are nevoie de el, eu consider că este absolut normal ca drumurile publice să fie din bani publici. Faptul că noi nu am plătit niciun fel de contravaloare fiindcă i-am ocupat un teren privat este un deserviciu pentru proprietar”, a continuat Robert Negoiță.

Negoiță a susținut că Primăria Sectorului 3 a fost împiedicată de Primăria București să finalizeze documentația necesară, adăugând că drumul construit este esențial pentru comunitate.

„Avem nevoie de drumuri, relația cu Primăria Generală n-a fost funcțională până acum, avem solicitări din partea cetățenilor că este pur și simplu foarte mult trafic pe străduțe aglomerate, și acolo unde am găsit soluții, am făcut drumuri. Varianta legală este să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri și după, să construim. Din cauza faptului că noi avem toate documentațiile de urbanism blocate de aproximativ 4 ani la Primăria București, noi nu putem face toate astea. (…) Este absolut greșită abordarea (conform căreia proprietarul terenului ar fi trebuit să construiască drumul respectiv – n.r.). Acel drum nu este singurul drum, l-am făcut acolo unde a fost necesar”, susține primarul sectorului 3, Robert Negoiță.

Întrebat dacă fratele său, proprietarul terenului, ar putea închide legal drumul, primarul a răspuns: „Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce știu e că acel drum e foarte necesar. (…) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisiunea proprietarului. El s-a opus inițial…”.

În schimb, Negoiță a refuzat să răspundă la întrebarea dacă, legal vorbind, fratele lui poate pune o barieră pe acel drum, pentru a-l transforma în drum privat.

După conferința de presă organizată la Primăria Sectorului 3, Robert Negoiță a plecat imediat cu o mașină a instituției, fără procurori sau fără să fie reținut.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a intervenit în scandal, afirmând că lucrările s-au făcut „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizații”.

DNA a confirmat că în cadrul anchetei au avut loc 11 percheziții joi, dintre care două la sediile unor instituții publice, iar restul la persoane fizice și puncte de lucru ale unor societăți comerciale, printre acestea fiind Primăria Sectorului 3 și locuința lui Robert Negoiță.

Investigația DNA se concentrează pe posibile infracțiuni asimilate celor de corupție, comise între 2017 și 2025, iar primarul PSD Robert Negoiță este una dintre principalele persoane vizate în acest caz.

În august 2025, Recorder a dezvăluit că muncitorii de la Primăria Sectorului 3 din București au construit și asfaltat un drum de un kilometru în spatele Halei Laminor din București, pe un teren deținut de firma Future Business Ideas SRL, aparținând lui Ionuț Negoiță. În acea zonă era în construcție un complex rezidențial.

Conform legislației, autoritățile nu pot finanța drumuri aflate pe proprietăți private. Astfel de lucrări pot fi realizate doar pe terenuri din domeniul public.

Robert Negoiță a recunoscut situația la momentul respectiv că lucrurile așa s-au întâmplat, afirmând: „Este conflict de interese în sensul în care am încălcat o proprietate să facem un drum public. Dacă dumneavoastră considerați că am creat un avantaj fratelui meu, aveți o abordare foarte greșită”.