Un deputat AUR a protestat cu o capră care purta sigla PSD, în faţa sediului Primăriei Baia Mare

Daniel Ciornei a precizat că animalul pe care l-a adus este un „simbol” a ceea ce face PSD.

„Am adus acest simbol, o capră, îmbrăcată în culorile celor de la PSD pentru că ei sunt cei vinovaţi că nu şi-au băgat candidatul, Marcel Ciolacu, în turul doi şi au dat pur şi simplu foc la ţară. Toate ce se întâmplă astăzi în România 144.000 de firme au pus lacătul anul trecut, taxe şi impozite mai mari, au pus biruri până şi la mame şi la persoanele cu handicap doar pentru că ei au dat foc la ţară şi au anulat alegerile. Nici până în ziua de astăzi nu avem un răspuns de ce au anulat alegerile. Asta simbolizează astăzi PSD, cel mai mare clan cu sinecuri şi membri de partid. Ei vor face tot ce le dictează cei de la USR şi premierul Bolojan dar pozează seara în apărători au românilor la televiziuni, că ei se opun. Nu, nu se opun, într-un an de zile nu s-au opus la nicio măsură!”, a spus Daniel Ciornei.

Deputatul AUR mai susține că trebuie pusă „presiune pe cei de la PSD să accepte să iasă de la guvernare şi să pună capăt măsurilor antiromâneşti”.

