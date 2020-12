Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, aflat la al doilea mandat de președinte al Consiliului Rectorilor, a declarat că s-a suspendat din funcția de rector și din cea de președinte al Consiliului Național al Rectorilor, după numirea în fruntea Ministerului Educaţiei.

„Înainte de supendare, în calitate de președinte CNR, am propus Biroului Permanent al CNR ca funcția să fie preluată prin rotație și primul președinte al CNR începând cu 31 decembrie va fi rectorul Universității Babeș-Bolyai, profesorul Daniel David, o autoritate în domeniul învățământului superior”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Mandatul lui Daniel David va dura 6 luni, iar apoi președinția rotativă a CNR va fi preluată de rectorul Universităţii Transilvania din Braşov, potrivit ministrului educației.

„Sincer și direct spus, în ciuda faptului că nu am avut un interes major pentru a ocupa poziții de conducere în CNR (abia am preluat conducerea celei mai mari universități a țării, și asta în condiții de pandemie), am acceptat acum acest demers din următoarele două motive”, a scris Daniel David.

Rectorul UBB a explicat care sunt cele două motive pentru care a acceptat conducerea CNR.

„Sunt încă mâhnit de lipsa de viziune politică în separarea recentă a învățământului superior de activitatea de cercetare științifică (cercetare-dezvoltare-inovare/CDI), în două ministere distincte (Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării). Asta ne poate costa mult ca țară foarte mult! Nu mai reiau argumentele, cei interesați le pot găsi în multele interviuri recente pe care le-am dat pe această temă. Din această poziție, împreună cu colegii din CNR, voi încerca să încurajez public acele politici care duc măcar la o coordonare adecvată a celor două activități, din cele două ministere diferite.

În legătură cu educația (mai ales învățământul superior) și cercetarea (CDI), cunosc bine atât angajamentele din programul de guverare, cât și cum trebuie acestea puse în practică. Multe angajamente sunt excelente pentru învățământul superior și pentru CDI, fiind practic derivate din programele anunțate în campania electorală de către PNL/USR-PLUS/UDMR. Spre exemplu, pentru CDI (dar și învățământul superior), Pactul Ad Astra, în care am fost și eu implicat, este asumat de toți partenerii de guvernare; să-l vedem acum și implementat! Atenție însă, schimbările majore nu trebuie percepute ca fiind împotriva oamenilor (cu atât mai mult să fie împotriva lor!), ci oamenii, inclusiv sindicatele, trebuie să fie parte a soluțiilor; altfel orice modificare este temporară sau iluzorie. Împreună cu colegii din CNR voi fi o voce publică care monitorizează sistematic și critic-constructiv implementarea angajamentelor din programul de guvernare în învățământul superior și în activitatea de CDI”.

Citeşte şi:

Un istoric reputat vorbește despre prețul lui 2020: Nimic nu ne-a dezumanizat mai mult decât transformarea morții în statistică și a oamenilor în numere

Demnitatea veteranilor români, care-și așteaptă rândul la vaccinare, după ce alte țări au început cu ei: „Nu mă grăbesc”

PARTENERI - GSP.RO Gestul incredibil făcut de Gigi Becali care l-a impresionat pe Dan Negru. „Nu știu dacă să v-o zic... N-a vrut să știe lumea”

PARTENERI - PLAYTECH În ce LUX trăiește Mihai Gâdea. Cât a plătit pentru apartamentul senzațional din București. E din altă lume...

HOROSCOP Horoscop 31 decembrie 2020. Taurii au atitudinea potrivită în contextul nepotrivit

Știrileprotv.ro Bărbat arestat după ce a parcurs pe jos tunelul dintre Anglia și Franța. Cum a reușit să rămână în viață

Telekomsport Gimnasta de aur a ţării a dispărut fără urmă. Când a fost văzută ultima oară şi indiciul descoperit