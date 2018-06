”Daniel Zamfir a fost un om care și-a concentrat acțiunea politică pe combaterea abuzurilor, e devărat, în altă zonă, cea bancară”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a precizat că, la PNL, semnalele date de Daniel Zamfir, cu proiectele de lege promovate de el, legate de limitarea acțiunilor în zona sistemului bancar au trecut prin Senat cu votul PSD și ALDE, sunt în Cameră și speră să fie adoptate și de deputați.

Călin Popescu Tăriceanu a mai spus că mitingul organizat recent de PSD și ALDE reprezintă ”o tendință de redemocratizare a României”.

Tăriceanu a precizat că oamenii au înșțles ceea ce se întâmplă în România și nu sunt dispuși să accepte în continuare aceste abuzuri.

”Îl felicit pe Daniel Zamfir pentru decizia luată”, a mai spus Tăriceanu.

”Eu nu sunt aici pentru că Ludovic Orban a decis în urmă cu trei luni de zile să mă excludă din PNL. Nici azi nu sunt exclus din partid pentru că nu s-a mai convocat Consiliul Național. Am rămas în partid acestei trei luni pentru că am considerat că Ludovic Orbvan nu reprezintă vocea partidului, el și camarila lui. Am sperat ca ceilalți colegi să stopeze acest derapaj. S-a întâmplat însă ceva grav. PNL a pierdut bunul cel mai de preț câștigat, brandul de aparător al libertăților oamenilor și s-a transformat în partidul apărător al abuzurilor”, a spus și Daniel Zamfir, la sediul central al ALDE.

Potrivit lui Zamfir, ”este cea mai neagră eră a Partidului Național Liberal”.

Senatorul Daniel Zamfir pleacă din PNL: ”Drumul meu în partid se opreşte aici”, a scris parlamentarul liberal, pe pagina de Facebook. Zamfir fusese deja dat afară din partid, pe 28 martie, de către Biroul Executiv al PNL, însă demiterea trebuia să fie validată de un for superior, Consiliul Național.

Senatorul nu a mai așteptat acest moment și spune că drumul pe care a luat-o formațiunea, sub conducerea lui Ludovic Orban, este greșit și că este convins că, mai devreme sau mai târziu, cu adevăraţii liberali din PNL se va întâlni de aceeaşi parte a baricadei.

