Tânăra a murit din cauza unei răni provocate de șrapnel în urma unui atac aerian rusesc care a lovit sâmbătă o clădire rezidențială din Krivoi Rog.

⚡️ Russian shelling kills Ukrainian dancesport champion Daria Kurdel in Kryvyi Rih.



The 20-year-old died from a shrapnel wound after a Russian airstrike that hit a residential building on July 9.



Photo: Ukrainska Pravda. pic.twitter.com/2aqYCADEaI