Pentru Daria-Maria Mihăiescu, un bebeluș de numai 8 luni, din București, viața este un calvar de neînchipuit. O dramă ce-și măsoară dimensiunea în suferințe zilnice care o secătuiesc de puteri. Copila, extrem de bolnavă, trăiește într-o lume cufundată în întuneric, într-o noapte eternă, în care nici măcar auzul nu o ajută să poată distinge glasul mamei sau propriul scâncet. Micuța care a venit pe lume fără ochi, fără globii oculari (sindromul anoftalmiei), dar și cu un retard psihomotor care o ține încă în lumea bebelușilor de două luni, are mare nevoie de ajutorul semenilor. Pentru a traversa ceva mai ușor chinurile care o copleșesc, copila are nevoie de 3.000 de lei lună pentru tratamente de lungă durată.

Daria-Maria a fost un copil extrem de dorit. Poate și de aceea, Cătălina-Florentina și Călin Marius au făcut toate eforturile posibile – medicale și financiare -, ca să devină părinți. Fertilizare in vitro, tot felul de tratamente de specialitate și controale periodice extrem de minuțioase la clinici private. Pe bani foarte mulți pe care fie i-au economisit cu greu din salariile lor modeste, fie i-au obținut din împrumuturi bancare.

Ba chiar viitoarea mămică și-a impus pe timpul sarcinii și restricții extrem de severe, de tot felul, perioadă pe care a dus-o normal, fără nici un simptom care să o îngrijoreze, până la capătul celor nouă luni. Totul pentru Daria-Maria, minunea pe care și-au dorit-o în viața lor.

Însă, în urmă cu opt luni, la mijlocul lunii august a anului trecut, bieții părinți au primit o lovitură năucitoare de la cruntul destin. Chiar în ziua în care Daria-Maria a venit pe lume, doctorii le-au dat o veste cutremurătoare: micuța lor fetiță se născuse fără ambii globi oculari! Adică fără ochi! O maladie congenitală care se manifestă extrem de rar în lume la făt, pe timpul sarcinii – sindromul anoftalmiei -, îi „furase” bebelușului ambii ochi. Fără putința ca boala să fie tratată pentru că orbitele sunt goale!

Până să iasă pe poarta maternității, Dariei-Maria i-a fost investigat și auzul, grav afectat, cel mai probabil de aceeași boală cumplită. Motiv pentru care acum, micuța poartă un aparat auditiv, singura ei legătură cu lumea pe care nu o vede și nu o aude.

„Când am ieșit pe poarta maternității, comoara noastră Daria-Maria era deja diagnosticată cu sindromul anoftalmiei, dar și cu grave deficiențe de auz. Un copil complet orb, născut fără ochi care ni aude…A fost un șoc imens pentru noi. Diagnosticul ne-a fost confirmat în urma testelor genetice pe care le-am făcut imediat în Spania, analize care ne-au costat 2.000 e euro.

Am crezut că se deschide pământul sub noi…Și pe timpul sarcinii medicii la care am fost, aceeași unde am făcut fertilizarea in vitro, ne spuneau că totul e în regulă…”, rememorează Cătălina-Florentina, mama Dariei-Maria, cum a început coșmarul care le-a înghițit viețile.