Ministrul muncii a anunţat, în urmă cu o săptămână, după şedinţa de Guvern, că 82,56% din pensii au fost majorate ca urmare a recalculării şi a menţionat că în iulie 2024 pensia medie a fost de 2.250 de lei, urmând ca din septembrie să crească la 2.761. Simona Bucura-Oprescu a mai anunţat că peste 800.000 de pensii nu vor fi majorate după recalculare.

„Avem un număr de 800.433 de pensii care nu sunt majorate după recalculare, adică 17,44%. Dintre acestea 84.176 au aceeaşi valoare rezultată în urma recalculării şi diferenţa au o valoare mai mică, dar ceea ce este important este ca fiecare pensionar să ştie că pensia nu scade. Avem articolul 144 şi 155 din lege care stimulează în mod expres faptul că nici o pensie nu scade, pensionarii beneficiază de cuantumul mai favorabil”, a spus ministrul muncii.

„Am leșinat când mi-a venit asta ieri”

Cu toate acestea, noile decizii de recalculare a pensiilor fac victime printre beneficiari. Veniturile celor care au avut stagii de cotizare mai mici, deși au muncit în condiții grele, sunt grav afectate. Foști mineri, CFR-iști, petroliști, siderurgiști s-au trezit cu pensii mult mai mici după recalculare. Un fost mecanic de tren a povestit că a leșinat când a văzut decizia adusă de poștaș.

Vasile Apătroaiei a ieșit la pensie după ce a lucrat ca mecanic de locomotivă toată viața. Când poștașul i-a adus acasă decizia de recalculare a trăit un șoc. Veniturile i-au scăzut cu mai bine de 2.500 de lei. Citeşte întreaga ştire: Noua lege a pensiilor îi lasă fără bani pe unii români: „Am leșinat când a venit decizia de recalculare. E posibil așa ceva?”

La ieșirea din câmpul muncii, condițiile grele în care a lucrat i-au fost răsplătite. Primea un venit lunar de peste 7.000 de lei. După recalculare are doar 4.800 de lei. Pensionarul nu a rezistat unei astfel de vești și a leșinat.

„Mi-era rău, am leșinat când mi-a venit asta ieri. Am fost fochist, la 18 ani dădeam cu lopata la locomotiva cu aburi. Am lucrat numai pe locomotivă, vreo 2 ani și ceva, 3 ani am avut condiții normale, am ieșit la pensie. E posibil, domnule, așa ceva? S-a muncit corect și muncă, știți, în condiții grele. Și uite: mi-a adus pensia de la 7.300 la 4.800. Uitați-vă aici: nu e nimic”, a povestit bărbatul. În aceeași situație se află și minerii. Aceștia erau declarați cu un stagiu de cotizare complet după 20 de ani de muncă. Conform noii recalculări, ei au fost declarați cu un stagiu incomplet, motiv pentru care noile venituri au fost calculate chiar și la jumătate.



