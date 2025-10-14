DataTalks, un eveniment care își clădește o reputație în Europa

„Suntem fericiți să demarăm acest parteneriat împreună cu DataTalks, un eveniment care își clădește o reputație în România și în regiune. Este un parteneriat natural, prin faptul că noi, prin Techsylvania, ne focusăm pe zona de tehnologie, iar în cadrul evenimentului de astăzi vorbim despre cum data analytics pot influența într-un mod pozitiv lumea noastră – dacă sunt folosite corect datele.

Este foarte util să înțelegem cum putem folosi datele și ce aplicabilitate au în lumea de zi cu zi. Ce fac cei de la DataTalks, prin faptul că au invitat atât de mulți speakeri mai ales din zona sportului, este faptul că ne pot povesti despre cum se aplică datele în diferite sporturi și ce aplicații reale au.”

Vlad Ciurcă a descris și felul în care comunitatea de data analytics a crescut în ultimii ani, și ce zonă va exploda în perioada următoare:

„Este o comunitate în creștere, avem foarte mult talent în zona asta. De altfel, și la Techsylvania am observat că foarte mulți dintre cei pe care-i invităm vin pentru că vor să descopere zona de talent tehnic, de date, de inteligență artificială care se găsește la noi în țară și este o zonă care va exploda în perioada următoare.”

Cel mai important moment din istoria Techsylvania

Co-fondatorul Techsylvania a vorbit și despre cel mai important moment din istoria evenimentului desfășurat la Cluj:

„În 2019, când l-am avut pe primul angajat și co-fondator de la SpaceX, când am avut sala plină la BT Arena, în Cluj. La Techsylvania ne-am focusat încă de la prima ediție, din 2014, să aducem genul de oameni care nu vin de obicei în Europa de Est sau România.

Acesta a fost și focusul, să aducem oameni care pot inspira ecosistemul, care pot veni cu genul de cunoștințe și, de ce nu, și investiții, care să ne ajute să ne dezvoltăm pe zona de tehnologie, pe zona de dezvoltare de produse proprii, și chiar de business.

Încercăm să dezvoltăm în fiecare an conceptul, să aducem fondatori și investitori și mai relevanți pentru ecosistem. La nivel de țară, mi-ar plăcea să avem mai multe companii de produs, care dezvoltă și pot să atingă sute de mii și milioane de utilizatori.”

