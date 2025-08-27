Ce conținea documentul

Printre informațiile accesibile oricui se numără codul numeric personal (CNP), numărul de telefon și adresa de domiciliu ale foștilor absolvenți, fiind date care, ar trebui să fie strict protejate.

Facsimil din documentul cu datele personale scurse pe internet

Informațiile prezente în document au fost blurate de reporterii Libertatea care au descoperit scurgerea de date prezentă pe internet.

Acestea se află într-un document Excel, denumit „28.02.2022_Registru consiliere” și dispune de două pagini, în una dintre acestea se află coloane cu data când elevii respectivi au participat la ședințe de consiliere de grup, individuală și mentorat. Majoritatea dintre acestea s-au desfășurat în anul 2021.

Reprezentantul platformei spune că a fost vorba de o eroare umană

Întrebați cum au ajuns informațiile la liber pe internet, reprezentanții Colegiului Economic „Ion Ghica” din Târgoviște au redirecționat solicitarea pentru un punct de vedere către Cătălin Mihăescu, cel care reprezintă platforma.

Acesta a declarat că fișierul cu datele a peste 200 de foști elevi a fost publicat „din cauza unei erori umane fără intenția de a face publice datele personale confidențiale. Imediat ce am constatat această situație, documentul a fost retras. Ne exprimăm regretul sincer pentru acest incident și tratăm cu maximă seriozitate protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, am inițiat o anchetă internă pentru a preveni eventuale situații similare în viitor”.

Mihăescu a explicat că proiectul a vizat „organizarea de stagii de practică pentru elevi din învățământul liceal, în special pentru elevii Colegiului Economic Ion Ghica, având ca scop sprijinirea orientării educaționale și profesionale și facilitarea tranziției de la școală la piața muncii.

De asemenea, una dintre activitățile principale a fost furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, activitate realizată cu succes în cadrul proiectului”, a spus reprezentantul Data Serv Accounting.

Publicarea acestui material s-a realizat după ce fişierul cu datele personale a fost şters definitiv din mediul online de către proprietarii platformei.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Preluncrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) precizează că responsabilitatea prelucrării datelor personale revine operatorului care trebuie “să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta securitatea acestora, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale”.

Parlamentul României a adoptat, în 2018, legea privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, după intrarea în vigoare a Regulamentului UE 2016/679.

Protecția datelor cu caracter personal se referă la ansamblul de strategii și procese de securitate menite să protejeze datele confidențiale împotriva deteriorării, compromiterii și pierderii. Prin urmare, prelucrarea datelor personale (colectarea, înregistrarea, stocarea, utilizarea etc.) este strict reglementată, iar persoanele fizice au drepturi specifice cu privire la datele lor.

