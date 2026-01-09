Un proiect de licență cu ambiții internaționale: „Am vrut ca reacția să fie WOW”

Pasiunea pentru biciclete și dorința de a face design industrial diferit au fost punctul de plecare. Ideea a apărut în timpul lucrării de licență, iar de atunci proiectul a trecut prin mai multe prototipuri, teste și competiții internaționale.

David spune că nu și-a dorit un produs obișnuit, ci unul care să atragă atenția imediat.

„Am încercat să creez ceva nou, nu să merg pe ideea de mobilier pe care toată lumea merge atunci când vine vorba de design industrial. Am vrut ca produsul meu să stârnească reacții. Primul impact, atunci când vezi bicicleta pe stradă, mi-am dorit să fie: «wow, cât de tare arată»”, a declarat David Borovic, pentru Ziarul Financiar.

Ce aduce nou bicicleta Synthesis

Synthesis se diferențiază printr-o formă neobișnuită, cu un aspect agresiv și dinamic, dar și prin soluții tehnice mai puțin întâlnite. Bicicleta este o combinație între model electric și hibrid și folosește un sistem chainless, fără lanț tradițional.

„Bicicleta are un lanț, dar este unul pe temperatură și pe axe, un sistem mai nou, mult mai eficient, în spatele căruia se află un piston”, a explicat fondatorul proiectului.

Potrivit informațiilor prezentate și de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, proiectul se remarcă și prin cadrul modular și utilizarea materialelor ecologice, cu accent pe ergonomie și durabilitate.

David Borovic, premiat la nivel european

În septembrie 2025, David Borovic a obținut Premiul Next Generation Design la competiția DesignEuropa Awards, organizată de EUIPO, în cadrul ceremoniei desfășurate la Copenhaga. Distincția este acordată tinerilor designeri sub 30 de ani și este una dintre cele mai importante recunoașteri europene în domeniul designului industrial.

DesignEuropa Awards este considerat cel mai prestigios eveniment al Uniunii Europene dedicat designului industrial, promovând creații protejate prin desene și modele industriale la nivel european.

Eșecurile nu l-au oprit din drumul lui

Drumul până la produsul final nu a fost simplu. David recunoaște că partea de construcție a fost cea mai dificilă, cu multe încercări care nu au funcționat: „Construirea în sine a fost cea mai mare provocare”, a spus el.

Cu toate acestea, proiectul a mers mai departe, iar prima bicicletă Synthesis ar urma să fie pusă în vânzare în vara acestui an. Lansarea va fi făcută mai întâi pe piața internațională, iar în România bicicleta va fi prezentă în special în zona de expoziții.

Prețul estimat pentru bicicleta Synthesis este de aproximativ 10.000 de euro. Suma este aliniată pieței americane de biciclete electrice mid-range, unde prețurile variază între 10.000 și 15.000 de euro, potrivit fondatorului.

Design, freelancing și antreprenoriat la doar 24 de ani

Pe lângă dezvoltarea bicicletei, David Borovic este freelancer de câțiva ani și oferă consultanță de design pentru mai multe companii. Pentru a putea dezvolta proiectul Synthesis, și-a deschis un PFA, iar în perioada următoare intenționează să înființeze și un SRL.

„Antreprenoriatul mă ajută să cunosc foarte mulți oameni din toată lumea. Trebuie să cunoști oameni, să călătorești. Încurajez generația mea să meargă în direcția asta – dacă ai o idee, du-o mai departe, pentru că nu ai ce să pierzi”, a declarat el.

David Borovic a absolvit Liceul de Arte Plastice din Timișoara și inițial își dorea să devină arhitect, însă nu a intrat la Arhitectură. A urmat Design de Produs la Universitatea de Vest din Timișoara, unde a terminat licența și masterul, iar în prezent este doctorand.

Synthesis este primul său produs propriu, dar nu și ultimul: „Peste cinci ani, mă văd cu bicicleta vândută în mai multe țări și cu dezvoltarea a încă două tipuri de vehicule ușoare”, a mai spus tânărul designer.

