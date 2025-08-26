De ce este importantă sănătatea sistemului nervos periferic

Într-o societate în care stilul de viață sedentar, ritmul haotic, stresul cronic și alimentația dezechilibrată afectează tot mai mulți oameni, menținerea sănătății neurologice a devenit o necesitate.

Brandul Benesio, recunoscut pentru implicarea sa în educația pentru sănătate și pentru portofoliul de produse certificate, adaptate nevoilor actuale, propune o soluție formulată în conformitate cu standardele din domeniul suplimentelor alimentare. Un exemplu în acest sens este Neuroalfa Benesio, supliment alimentar destinat susținerii sănătății sistemului nervos.

Conform raportului Ipsos World Mental Health Day Report 2024, realizat în 31 de țări, tulburările legate de stres afectează aproximativ 3 din 5 adulți la nivel global. În acest peisaj îngrijorător, susținerea funcției cognitive și a sistemului nervos devine o prioritate pentru tot mai mulți români.

Ce este sistemul nervos periferic?

Sistemul nervos periferic (SNP)

Sistemul nervos periferic (SNP) este rețeaua de nervi care face legătura între creier, măduva spinării și restul corpului. El controlează percepțiile senzoriale (atingere, durere, temperatură), dar și mișcările voluntare, reflexele și coordonarea.

Atunci când acest sistem este afectat, pot apărea simptome precum:

amorțeli și înțepături la nivelul extremităților

senzație de „furnicături” sau arsuri

slăbiciune musculară

pierderea sensibilității sau dificultăți de echilibru

De la caz la caz, medicul poate stabili dacă aceste manifestări sunt cauzate de compresii nervoase, carențe nutriționale (în special din complexul B), diabet, expunere la frig, poziții corporale incorecte sau stres oxidativ (n.r.: dezechilibru între radicalii liberi nocivi și antioxidanții cu rol benefic). Iar când se instalează, calitatea vieții poate scădea semnificativ.

Echilibrul sistemului nervos, o prioritate a prezentului

Funcționarea optimă a sistemului nervos periferic, alături de sistemul nervos central a devenit, în timp, nu doar o preocupare medicală, ci una esențială pentru calitatea vieții.

În acest context, formulele naturale care contribuie la echilibrul sistemului nervos și care susțin funcțiile cognitive sunt considerate parte a grijii pe care trebuie să ne-o acordăm pentru a funcționa la capacitatea de care avem nevoie. Neuroalfa Benesio se înscrie în această tendință, fiind un produs dezvoltat pe baza unor ingrediente active cu rol de susținere a activității sistemului nervos. Este recomandat adulților care doresc să susțină sistemului nervos periferic și central, Benesio fiind un brand cunoscut în România pentru implicarea sa în promovarea stării de bine.

De-a lungul timpului, Benesio a lansat o gamă diversă de suplimente adaptate nevoilor oamenilor, de la cele care oferă sprijin pentru energie și imunitate, până la formule complexe pentru sistemul nervos, disponibile în farmaciile Catena.

Nu în ultimul rând, Neuroalfa Benesio a fost „Votat Produsul Anului 2024®” la categoria “Suplimente alimentare – Neurotonice”, în urma votului exprimat anul trecut de publicul român.

Premiul a fost acordat în cadrul celei de-a XV-a ediții a celei mai mari competiții a bunurilor de larg consum din lume, desfășurată sub titulatura „Votat Produsul Anului”. Evenimentul reprezintă un ghid pentru cele mai bune produse de pe piață și producătorii acestora, recompensând inovația.

Ce este Neuroalfa Benesio?

Neuroalfa

Neuroalfa Benesio este un supliment alimentar care contribuie la menținerea sănătății sistemului nervos, dar și a sănătății psihice. Produsul este disponibil în farmaciile Catena, care au o tradiție de nu mai puțin de 25 de ani pe piața românească.

Formulat în acord cu standardele europene privind siguranța suplimentelor alimentare, Neuroalfa Benesio conține o combinație de ingrediente care acționează pentru susținerea funcțiilor cerebrale.

Ingredientele active și rolul lor

Compoziția produsului este atent selecționată pentru a sprijini funcționarea normală a sistemului nervos periferic și central.

Vitamina B1 (tiamina) – esențială pentru derularea proceselor de la nivelul neuronilor (n.r.: organismul transformă nutrienții în energie pentru susținerea funcțiilor vitale și a activităților fizice). Deficitul de tiamină poate duce la neuropatii senzoriale și motorii. Vitamina B1 sprijină conducerea impulsurilor nervoase și funcționarea normală a mușchilor.

Vitamina B6 (piridoxina) – contribuie la sinteza neurotransmițătorilor și la menținerea echilibrului sistemului nervos. Lipsa vitaminei B6 se poate manifesta prin amorțeli, spasme musculare și iritabilitate.

Vitamina B12 (cianocobalamină) – rol-cheie în formarea mielinei – stratul protector al nervilor periferici. Ajută la regenerarea nervoasă și reduce stările de slăbiciune musculară sau tulburările de sensibilitate.

Vitamina E, vitamina B2 și seleniul – protejează celulele împotriva stresului oxidativ (n.r.: dezechilibru între radicalii liberi nocivi și antioxidanții cu rol benefic). Vitaminele B1, B2, B3, B5, B6 și B12 contribuie la derularea proceselor prin care organismul transformă substanțele nutritive în energie necesară funcționării.

Vitaminele B3, B6 și B12, alături de B1 și B2- susțin funcționarea normală a sistemului nervos și contribuie la menținerea sănătății psihice. De asemenea, complexul de B-uri ajută la reducerea stării de oboseală sau epuizare. Astfel, vitamina B6 are rol în reglarea activității hormonale, B9 contribuie la sinteza normală a aminoacizilor, iar B5 susține performanța mentală.

Acid alfa-lipoic – Un antioxidant natural care s-a dovedit că are rol dublu: protejează celulele nervoase de deteriorarea oxidativă (n.r.: dezechilibru între radicalii liberi nocivi și antioxidanții cu rol benefic) și îmbunătățește sensibilitatea nervilor periferici. Este recunoscut pentru beneficiile în combaterea neuropatiei periferice (afectarea nervilor perferici)– în special cea asociată cu diabetul, conform studiilor. De asemenea, formulele care conțin acid alfa-lipoic, vitamine din complexul B și carnitină, pentru susținerea funcției cognitive, sunt recomandate mai ales în cazul pacienților care acuză tulburări de atenție sau memorie.

Tendințe globale în neuroprotecție

La nivel internațional, se observă o tendință tot mai pronunțată de orientare către formule naturale care susțin prevenirea deteriorării cognitive.

Această tendință este alimentată, cel mai probabil, de conștientizarea impactului pe care stilul de viață modern îl are asupra sănătății mintale. Neuroalfa de la Benesio valorizează, astfel, susținerea funcțiilor cognitive.

Surse:

