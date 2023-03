De ce insistența Ucrainei de a lupta pentru Bahmut pune în pericol contraofensiva Kievului, care poate fi decisivă

După câteva zile de trageri neîntrerupte, de ambele tabere, Pentagonul a transmis Kievului îngrijorările sale, spun doi oficiali americani, pentru sursa citată. Care sunt aceste îngrijorări? Că Ucraina risipește muniție într-un moment-cheie.

Această intervenție pe lângă liderii de la Kiev subliniază contradicțiile dintre decizia Ucrainei de a apăra cu orice cost orașul din regiunea Donețk și planurile pentru o ofensivă, potrivit surselor NYT.

Asta în timp ce, în așteptarea contraofensivei ucrainene, Statele Unite și Marea Britanie se pregătesc să livreze mii de cartușe și rachete de artilerie, pentru a ajuta armata ucraineană.

Un înalt oficial american din domeniul apărării a descris discuțiile bilaterale drept un „efort de ultimă oră”, întrucât aliații Ucrainei nu au suficientă muniție pentru a ține pasul cu ritmul Ucrainei și stocurile Kievului sunt extrem de scăzute. Producătorii occidentali cresc producția, dar vor trece multe luni pentru ca noile provizii să înceapă să satisfacă cererea.

Acest lucru pune Kievul într-o poziție din ce în ce mai periculoasă: trupele sale vor avea, cel mai probabil, o oportunitate semnificativă de a lansa contraofensiva, de a respinge forțele ruse și de a recâștiga din teritoriul pierdut. Totul însă, în timp ce trupele sale se vor confrunta cu un deficit de muniție.

În plus, pierderile umane sunt atât de ridicate în rândul armatei ucrainene, încât comandanții vor trebui să decidă dacă să trimită unități să apere Bahmut sau să le folosească în ofensiva de primăvară, au spus mai mulți oficiali.

„O lipsă catastrofală de obuze”

Artileria a devenit arma definitorie a războiului din Ucraina, subliniază The New York Times. Ambele părți au sisteme antiaeriene puternice, astfel că luptele se desfășoară în mare parte la sol. Războiul ține deja de mai bine de un an, lucru care se resimte de ambele părți. Se estimează că peste 200.000 de ruși au fost răniți sau uciși de la începutul războiului, în timp ce pierderile Ucrainei sunt puse în jurul a 120.000 de soldați.

Rusia poate recruta forțe din populația sa, care este de aproximativ trei ori mai mare decât cea a Ucrainei, dar ambele părți se confruntă cu un deficit de muniții.

„Avem nevoie de obuze pentru mortiere”, spune un soldat ucrainean care luptă la Bahmut. De câteva zile, batalionul său nu a fost reaprovizionat, continuă el.

Un comandant de tanc ucrainean se plânge și el de același lucru. Nu mai are muniție. Iar un alt comandant a scris pe Facebook că se confruntă cu o „lipsă catastrofală de obuze”.

El a descris un incident în care unitatea sa a încolțit un tanc avansat rusesc T-90, dar i s-a interzis să tragă cu artilerie pentru a-l distruge deoarece muniția „este prea scumpă”.

Forțele ucrainene continuă să protejeze orașul Bahmut, care este supus de peste șapte luni atacurilor rusești Foto: EPA

Eforturile de aprovizionare a Ucrainei

Pentagonul a estimat că Ucraina trage câteva mii de obuze de artilerie pe zi peste linia frontului de aproape 1.000 de kilometri, care include și orașul Bahmut.

Pentru a oferi muniție Ucrainei, Statele Unite speră să ajungă la o producție de 90.000 de obuze de artilerie pe lună. Însă, subliniază New York Times, este mai probabil ca termenul real să fie de doi ani.

La rândul său, Uniunea Europeană face eforturi pentru a produce și cumpăra aproximativ un milion de obuze. Dar și această operațiune va lua timp.

De asemenea, un grup de lucru secret britanic încearcă să găsească și să cumpere muniție de producție sovietică din întreaga lume, muniție pe care se bazează în principal Ucraina.

Ucraina are aproximativ 350 de obuziere furnizate de Occident și, chiar și cu pierderile pe câmpul de luptă și defecțiunile mecanice, semnificativ mai multe piese de artilerie din epoca sovietică.

Deocamdată, administrația Biden rămâne încrezătoare că Bahmut nu va produce un cost atât de mare în muniția și trupele Ucrainei încât să oprească o contraofensivă de primăvară. Dar cu cât lupta durează mai mult, cu atât este mai probabil să se schimbe.

„Ucrainenii fac victime. Nu vreau să subestimăm asta”, a declarat marți John F. Kirby, purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe. „Dar nu înregistrează victime la dimensiunea și amploarea rușilor.”

Administrația Biden nu a stabilit un calendar pentru bătălia de la Bahmut și a insistat că numai Ucraina poate lua o decizie cu privire la retragerea sau continuarea luptei.

Care este rolul menținerii orașului Bahmut

Camille Grand, expert în apărare la Consiliul European pentru Relații Externe, care până în toamna anului trecut a fost secretar general adjunct al NATO pentru investiții în apărare, a declarat că este atât important din punct de vedere politic, cât și necesar din punct de vedere militar ca Ucraina să demonstreze că își va apăra teritoriul. Dar, a spus el, „trebuie să demonstreze că a meritat”.

Asta nu înseamnă că nu există motive tactice pentru a continua operațiunile în Bahmut, a spus el. Ar putea epuiza Rusia de resurse și ar putea împiedica trupele sale să se îndrepte mai spre vest, unde ar putea obține noi victorii care să încurajeze Moscova.

„Asta ar fi logica de a cheltui atât de mult sânge și muniție pe Bahmut”, a spus Grand. „Alternativa este că au fost atrași într-o situație care, pe termen lung, joacă în favoarea Rusiei și acum este greu să iasă din ea”.

Bahmut este un oraș mic, dar oferă acces rutier spre alte orașe din estul Ucrainei și a devenit, de asemenea, important din punct de vedere simbolic pentru ambele părți. „Nu există nicio parte a Ucrainei despre care să se poată spune că poate fi abandonată”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, luna aceasta. Administrația prezidențială a anunțat săptămâna aceasta planuri de a consolida și mai mult apărarea orașului.

