Cu ocazia evenimentelor sportive internaționale care se apropie cu pași rapizi și cu cealaltă ocazie la fel de importantă, cea a lansării noii game de televizoare Samsung pentru 2026, am fost la Londra pentru a petrece o după-amiază în compania lui Thierry Henry, unul dintre cele mai mari nume care a pășit vreodată pe vreun teren de fotbal.

De ce iubim fotbalul

Campion mondial, european, dublu câștigător de Premier League, o dată din postura de invincibil, neegalată nici până în zilele noastre, dar și de Champions League, competiția regină a continentului și a lumii, Henry este o prezență extrem de volubilă, mereu dispus să glumească, dar și să fie extrem de serios atunci când situația o cere.

Alături de Ben Jacobs, unul dintre cei mai importanți jurnaliști sportivi din Marea Britanie, Thierry a făcut o analiză complexă a drumului său în fotbal, de la primii pași până la intrarea în legendă. De asemenea, s-a vorbit și despre cele mai importante lucruri din viața unui microbist, dar și despre importanța de a vedea meciul alături de cei dragi, pe cele mai ofertante televizoare.

Evenimentul destul de restrâns a avut loc într-un pub (cum altfel) din nordul Londrei, la o aruncătură de băț de locul în care Henry a scris istorie cu Arsenal, lângă stadionul Emirates și defunctul stadion Highbury.

La momentul redactării acestui material, a mai rămas puțin peste o lună până la startul unuia dintre cele mai importante evenimente sportive internaționale, iar dacă ai în plan să-ți cumperi un televizor acum este momentul. Însă până să trecem la lucruri concrete, trebuie să recunosc că un lucru mi-a atras atenția mai mult decât celelalte în timpul evenimentului.

Thierry Henry, alături de Claudiu Râpan, autorul materialului, în cadrul evenimentului Samsung organizat într-un pub londonez. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Henry a povestit cu lux de amănunte cum primele sale amintiri cu fotbalul se leagă de casa familiei sale și de televizorul din sufragerie, la finalul anilor ‘80. „Primul meci pe care mi-l amintesc este de la Euro 1988, cel dintre Germania de Vest și Olanda. Am rămas fermecat de ce a putut să facă Marco van Basten, de aceea am și ales să port numărul 12”, a spus starul, rememorând o întâmplare de pe vremea în care avea 11 ani.

Semnificativ peste jumătate din fanii care urmăresc fotbalul din fața televizorului au răspuns într-un sondaj comandat de Samsung că cel mai important lucru pentru ei este să se uite la evenimentele sportive alături de persoanele cele mai dragi.

Asta înseamnă că cel mai mult contează cu cine te uiți la fotbal. Însă tot acest sondaj a relevat și faptul deja cunoscut că este extrem de important și pe ce te uiți la fotbal. Iar faptul că urmează cel mai important spectacol fotbalistic din lume e doar un argument în plus că poate e momentul să renunți la televizorul „old reliable” și să încerci ceva nou, cu AI și aer de 2026.

Aici intră în scenă noile modele de la Samsung, în special Micro RGB, care promite să-ți îmbunătățească experiența de vizionare și să-ți permită să creezi noi amintiri alături de cei dragi, în genul celor pe care le-a povestit cu plăcere și nostalgie Thierry Henry.

Thierry Henry în cadrul discuției de la evenimentul Samsung de la Londra. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

Ce aduce nou gama Samsung de televizoare pentru 2026

Samsung a prezentat noua gamă TV pentru anul 2026, marcând o schimbare de strategie prin extinderea funcțiilor bazate pe AI de pe modelele premium către segmentele de consum. Compania, care se află în al 20-lea an în care e lider pe piața globală de televizoare, introduce tehnologii de procesare inteligentă pe toate categoriile principale: Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED și UHD.

E simplu de remarcat că elementul central al noii game este Vision AI Companion (VAC), o platformă care integrează servicii precum Bixby, Perplexity și Microsoft Copilot. VAC este proiectat să funcționeze ca un asistent de divertisment, oferind recomandări contextuale pentru vizionare, muzică sau chiar sugestii culinare. Tehnologia va fi disponibilă pe toate modelele cu rezoluție 4K și peste, afișând informații utile pe ecran fără a întrerupe conținutul rulat.

Ce e mai bine în ceea ce privește calitatea imaginii și a sunetului

Gama 2026 introduce o serie de optimizări automate pentru diverse tipuri de conținut:

  • AI Upscaling Pro: Îmbunătățește în timp real materialele cu rezoluție scăzută, adăugând detalii și contrast.
  • AI Football Mode: Optimizează mișcarea mingii și sunetul de pe stadion pentru transmisiunile sportive.
  • AI Sound Controller Pro: Analizează echilibrul dintre dialoguri și zgomotul de fundal, permițând ajustarea clarității vocilor în timp real.

Micro RGB și OLED: Tehnologii de vârf pentru segmentul premium

Tehnologia Micro RGB reprezintă vârful de gamă, utilizând micro-LED-uri roșii, verzi și albastre controlate individual pentru un control mult mai precis al luminii. În plus, am aflat că noile modele acoperă 100% din spectrul de culori BT.2020 și includ și tehnologia „Glare Free” pentru eliminarea reflexiilor, un lucru extrem de important atunci când urmărești un eveniment sportiv transmis în direct.

Samsung Micro RGB este una dintre noile game de televizoare din 2026 ale producătorului sud-coreean. Foto: Claudiu Râpan / Libertatea

De asemenea, pe segmentul OLED Samsung oferă, începând cu acest an, tehnologia Glare Free la modelele S95F și S90H. Acestea sunt optimizate pentru joacă prin Ultimate Gaming Pack, care suportă rate de refresh de până la 165Hz și tehnologii precum NVIDIA G-SYNC și AMD FreeSync Premium Pro.

Au fost extinse și gamele Mini LED și Lifestyle

Mai mult, pentru a face tehnologia AI și mai accesibilă, noile televizoare Mini LED utilizează procesorul NQ4 AI Gen2 pentru optimizarea mișcării, dar și sunet adaptiv. În paralel, seria de design The Frame primește o variantă „Pro” cu tehnologie Wireless One Connect și un profil ultra-subțire de 24,9 mm.

Ecosistem și Conectivitate

În final, Samsung a anunțat că a extins și colaborarea cu serviciile Google, oferind suport pentru Google Cast și integrarea Google Photos direct pe ecranul televizorului. Pe partea audio, noile sisteme Music Studio 7 și 5 permit configurarea unor scene sonore complexe prin Q-Symphony, o tehnologie care poate să conecteze până la cinci dispozitive audio simultan la un singur televizor.

Acest material este susținut de Samsung România.

