Toshio Takata are 69 de ani și se află acum în Hiroshima, într-un centru destinat reintegrării deținuților în societate. Pensionarul a povestit că a încălcat legea pentru că era sărac.

A mărturisit că a vrut să ducă o viață fără griji, chiar dacă se afla în spatele gratiilor.

„Am ajuns la vârsta de pensionare și am rămas fără bani. Atunci mi-a venit ideea – aș putea să trăiesc gratis dacă mă duc la închisoare. Așa că am furat o bicicletă, m-am dus cu ea la secția de poliție și i-am spus unui agent: «Uite, am furat asta»”, a povestit pensionarul japonez, pentru BBC.