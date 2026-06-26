Câte tipuri de centrale termice există

Înainte de a verifica și de a descoperi cauzele pentru care centrala ta termică s-a oprit asigură-te că știi ce tip și model de centrală deții. Există mai multe tipuri de centrale de apartament, fiecare cu avantajele și particularitățile sale, iar acestea pot reacționa diferit atunci când apare o problemă tehnică.

Cele mai răspândite sunt centralele pe gaz, iar dintre acestea modelele în condensare sunt cele mai întâlnite, datorită eficienței ridicate, obținută prin recuperarea căldurii din vaporii de apă evacuați. Alături de acestea mai sunt cele clasice, cu tiraj forțat sau natural, de generație mai veche și cu randament mai scăzut, precum și centralele pe GPL, care utilizează gaz petrolier lichefiat din rezervoare dedicate, o soluție practică pentru zonele fără acces la rețeaua de gaze naturale, potrivit romstal.ro.

Centralele termice electrice reprezintă o alternativă silențioasă, compactă și prietenoasă cu mediul și se bazează pe rezistențe electrice pentru încălzirea apei. Principalul dezavantaj al acestora îl reprezintă costul mai ridicat al energiei consumate.

Pentru locuințele neracordate la rețeaua de gaze, o opțiune viabilă o constituie centralele pe combustibil solid (lemne, brichete sau peleți), care presupun, însă, asigurarea unui spațiu adecvat de depozitare a combustibilului.

La celălalt capăt al spectrului tehnologic se află pompele de căldură, care extrag energia termică din mediul înconjurător (aer, apă sau sol) și o transferă în locuință. Extrem de eficiente, acestea pot asigura atât încălzirea pe timp de iarnă, cât și răcirea în sezonul cald.

De ce se defectează o centrală termică

Deși există mai multe tipuri de centrale termice disponibile pe piață (pe gaz, pe GPL, electrice, pe combustibil solid sau cu gazeificare), motivele care duc la defectarea lor pot fi multiple. Vestea bună este că multe dintre defecțiuni sunt minore și ușor de remediat, unele necesitând doar o resetare rapidă sau o reumplere a presiunii. În schimb, altele pot indica o problemă care necesită intervenția unui specialist.

Fiecare model de centrală vine cu o listă de coduri de eroare sau de defecțiune, care sunt menționate în manualul de utilizare al acesteia (de exemplu: E01/A01 – lipsă aprindere sau flacără, E02/A02 – supraîncălzire apă în circuit, E04 – presiune scăzută a apei). Când pe ecranul centralei tale apare un cod de eroare poți consulta manualul producătorului (fizic sau online) pentru a identifica problema.

Uneori, însă, centralele utilizează o secvență de lumini de defecțiune în loc de un singur cod de eroare. Prin urmare, înainte de a trece la secțiunea următoare, verificarea codurilor de eroare sau a unei secvențe de lumini de defecțiune îți poate da indicii despre problemă.

Codurile de eroare reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a identifica o defecțiune a centralei termice, iar odată ce cunoaștem defecțiunea, aceasta este ușor de remediat. Iată care sunt cele mai comune cauze și cum pot fi ele prevenite:

Montaj defectuos. Una dintre cele mai frecvente cauze ale problemelor ce apar la centralele termice o reprezintă instalarea incorectă. Amplasarea echipamentului în spații nepotrivite, precum dormitoare, camere cu pereți din materiale inflamabile, zone cu umiditate ridicată sau cu acumulări de praf, poate compromite atât funcționarea aparatului, cât și siguranța locatarilor. Pentru a preveni acest tip de probleme este esențial să achiziționezi materiale de instalații de calitate, să montezi filtrele recomandate (filtrul antimagnetită, filtrul cu polifosfați, filtrul de gaz, unde este cazul) și să respecți cu strictețe instrucțiunile de montaj. Dacă nu ai cunoștințe tehnice de specialitate îți recomandăm să apelezi la un instalator autorizat căruia să efectueze punerea în funcțiune a centralei, o procedură care confirmă că sistemul operează în condiții de siguranță și că este dimensionat corespunzător spațiului deservit.

Vechimea instalației. Durata medie de viață a unei centrale termice este de 15-20 de ani. Pe măsură ce echipamentul se apropie de această limită, semnele de uzură devin tot mai evidente. Astrfel, componentele principale încep să cedeze, apa nu mai este încălzită corespunzător sau centrala se oprește fără un motiv aparent. În astfel de situații, înlocuirea echipamentului cu un model nou, mai performant și mai eficient energetic, reprezintă soluția optimă pe termen lung. Reparațiile repetate la o centrală veche pot deveni costisitoare, iar investiția în mentenanță riscă să nu se justifice din punct de vedere economic.

Absența reviziilor tehnice. O centrală termică necesită verificări și curățări periodice, operațiuni care să fie realizate de un tehnician autorizat. În lipsa acestor intervenții de rutină, aparatul nu doar că va funcționa cu randament scăzut și că va consuma inutil energie și apă, dar ar putea genera și riscuri serioase de explozie. Legislația națională în vigoare obligă efectuarea reviziei la cel puțin doi ani. Cu toate acestea, o verificare anuală este întotdeauna binevenită dacă vrei să te asiguri că sistemul funcționează la capacitate maximă și că eventualele probleme minore sunt identificate înainte de a se transforma în defecțiuni majore.

Utilizarea incorectă. Alegerea unui model de centrală supradimensionat comparativ cu nevoile reale ale locuinței este o greșeală des întâlnită. Un echipament prea puternic va parcurge cicluri de funcționare prea scurte, ceea ce favorizează apariția condensului în exces și, implicit, corodarea componentelor interne, ceea ce va reduce semnificativ durata de viață a aparatului. De asemenea, funcționarea centralei la o presiune situată în afara intervalului optim (1,5-2 bari) poate provoca dezechilibre sau chiar defectarea sistemului. Monitorizarea regulată a presiunii și curățarea la timp a filtrelor pentru agentul termic sunt măsuri simple, dar eficiente, care contribuie la prelungirea duratei de viață a întregii instalații.

Diferențe de oprire în funcție de tipul centralei

Tipul de centrală pe care îl ai poate influența cauza pentru care aceasta se oprește, dar și modul în care se întâmplă asta. Iată care sunt diferențele în ceea ce privește oprirea frecventă în funcție de tipul centralei:

Centralele pe lemne și peleți. Acestea tind să se oprească mai des în regim de avarie din cauza depunerilor de gudron, a tirajului necorespunzător al coșului de fum sau a calității neconforme a combustibilului.

Centralele electrice. Sunt predispuse la opriri dacă există fluctuații mari de tensiune în rețea, probleme cu siguranțele sau demineralizarea incorectă a apei din instalație.

Centralele pe gaz în condensare. Potrivit experților de la mathaus.ro, în cazul acestui tip de centrale, care sunt cele mai comune, sistemul se poate opri frecvent din cauza presiunii scăzute a gazului, a evacuării defectuoase a condensului, care poate îngheța iarna pe kit-ul de evacuare, ori a apei dure care blochează schimbătorul de căldură.

De ce se oprește centrala termică

Știind ce tip și model de centrală termică deții îți va fi mai ușor să restrângi posibilele motive pentru care aceasta se poate opri. Haideți să vedem care sunt cele mai frecvente cauze pentru care o centrală se oprește singură și ce poți face în legătură cu acestea.

Probleme cu combustibilul sau cu alimentarea cu combustibil

La centralele pe păcură, dacă rezervorul de combustibil este la un nivel scăzut sau există aer în conducta de alimentare, centrala poate funcționa defectuos sau se poate opri brusc. Filtrul de aer înfundat sau problemele cu duza pot priva, de asemenea, arzătorul de combustibil. În schimb, la centralele pe gaz, probleme precum o electrovană de gaz defectă, o presiune neregulată a gazului sau vanele de închidere parțial blocate pot provoca oprirea centralei.

Componente de aprindere defecte

Arzătoarele depind adesea de un bec pilot, un dispozitiv de aprindere cu scânteie sau un senzor de flacără pentru a se aprinde corect. Dacă oricare dintre acestea este murdar, nealiniat sau defect, centrala poate iniția aprinderea, dar se va opri când nu poate confirma prezența flăcării.

Protecție la supraîncălzire

Centralele moderne sunt echipate cu o serie de senzori de siguranță. Dacă oricare dintre aceștia detectează condiții nesigure, centrala se va opri automat pentru a se evita deteriorarea și situațiile periculoase.

Ventilație deficitară

Dacă gazele de ardere nu pot fi evacuate corespunzător sau dacă alimentarea cu aer este restricționată, senzorii vor detecta o ardere nesigură sau o acumulare de gaze și vor opri centrala. Coșurile de fum sau conductele de evacuare blocate de resturi sau zăpadă sunt cauze frecvente.

Presiunea apei

Presiunea scăzută a apei sau scurgerile pot cauza oprirea bruscă a centralei. Dacă presiunea scade sub limita de siguranță sau dacă fluctuează semnificativ, sistemele de siguranță întrerup alimentarea cu energie pentru a preveni deteriorarea schimbătorului de căldură sau a pompei.

Probleme electrice

Cabluri slăbite, relee defecte sau probleme cu transformatorul pot întrerupe intermitent alimentarea cu energie a circuitelor de aprindere sau de control. Acest lucru determină centrala să încerce să pornească și apoi să se defecteze sau să se oprească în mijlocul unui ciclu.

Termostat defect

Dacă întâmpini probleme cu centrala, termostatul ar putea fi o altă cauză. În primul rând, verifică dacă este setat pe „încălzire” și nu pe „răcire” sau „pornit”. De asemenea, este posibil ca bateriile să fie descărcate. Dacă ai schimbat bateriile și ai verificat setările, dar problemele persistă, termostatul ar putea necesita o recalibrare, reparare sau chiar înlocuire.

Întrerupător automat declanșat

Sistemul de încălzire centrală consumă o cantitate enormă de energie pentru a porni și a funcționa. În unele cazuri, acest lucru poate cauza declanșarea întrerupătorului automat asociat sistemului de încălzire, întrerupând astfel alimentarea cu energie. Dacă sistemul de încălzire se oprește brusc, verifică dacă s-a declanșat vreo siguranță din tabloul locuinței și repune-o în poziția inițială pentru ca energia să ajungă din nou la centrală, relatează moeplumbing.com. Dacă această situație apare rar, nu este un motiv de îngrijorare, însă dacă sistemul declanșează frecvent o siguranță se recomandă să consulți un tehnician pentru a investiga problema.

Vezi şi de ce se aud zgomote în calorifere!